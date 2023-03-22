Приметы: что нельзя делать 22 марта

22 марта православные верующие чтят память 40 Севастийских мучеников, которые отдали свои жизни за веру. В народном календаре этот день прозвали Сороками.

Фото: Unsplash Unsplash

Наши предки считали, что этот день прекрасно подходит для того, чтобы отправиться в дальнюю поездку или настоящее путешествие, провести в доме тщательную уборку, переехать в новое жилье или активно заняться ремонтом, преобразить свой внешний вид – постричься или покрасить волосы.

Также одной их хороших примет 22 марта считалось покормить птиц – согласно поверьям, таким образом вы призовете к себе благополучие и удачу.

Что нельзя делать в этот день

Не стоит ходить на свидания и знакомиться с противоположным полом – отношения, созданные в этот день, не увенчаются успехом.

Нельзя тратить крупные суммы денег, чтобы не навлечь на себя нищету.

22 марта не самый удачный день для серьезных начинаний – чтобы не разругаться с партнерами и коллегами, не запускайте сегодня никакие крупные проекты.

Избегайте серых и темных цветов в одежде, чтобы не привлечь беду. Выберите что-то светлое или яркое для сегодняшнего образа.

Не готовьте и не употребляйте в пищу мясо и, в особенности, птицу.