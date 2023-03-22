Как 22 марта связано с самой мрачной страницей истории Германии

90 лет назад в истории немецкого государства случилось то, что ляжет тенью не только на его народ, но и изменит отношение к Германии на долгие годы. Подробнее читайте в материале «Рамблера».

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22 марта 1933 года на окраину баварского города Дахау (что неподалеку от Мюнхена) привезли партию заключенных – «врагов немецкого рейха». Их разместили в бараках. Так начал действовать первый концентрационный лагерь Германии.

Концлагерь Дахау считался полигоном для опытов, где отрабатывались разные формы наказаний, психологических и физических истязаний. Подопытными были оппозиционеры – социалисты, коммунисты, священники, цыгане, евреи, гомосексуалисты и многие другие люди. Позже методы внедрялись и в других лагерях смерти.

В Дахау проходили подготовку руководители и охранники для других концлагерей, а также солдаты СС. И здесь заключенных использовали – в качестве живых мишеней.

В этом первом лагере был построен отдельный блок для медицинских опытов. Людей, к несчастью оказавшихся в Дахау, подвергали испытаниям холодом, давлением, газами, токсическими веществами, инфекциями. На заключенных ставили хирургические эксперименты и зачастую без анестезии.

Некоторых узников отправляли на промышленные предприятия в качестве бесплатных работников.

Точных сведений о том, сколько в Дахау погибло людей, нет. Называют цифру и в 42 тысячи, и в 70 тысяч человек. За все время существования лагеря через него прошли 250 тысяч граждан 24 стран.

29 апреля 1945 года американские войска освободили узников концлагеря Дахау. Те, кто осуществлял медицинские эксперименты, попали под трибунал в Нюрнберге и были осуждены.