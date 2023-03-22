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2 часа назад

10 хитрых загадок, которые легко отгадывали советские школьники

Мира Маркина

Эти загадки без труда отгадывали школьники Советского союза, но сегодня с ними справится не каждый взрослый. Проверьте себя – удастся ли вам найти ответы на некогда детские головоломки? Вопросы и ответы на них ищете в материале "Рамблера".

10 хитрых загадок, которые легко отгадывали советские школьники
Фото: Кадр из фильма "Приключения Петрова и Васечкина"Кадр из фильма "Приключения Петрова и Васечкина"

Загадки

1. Чем больше отдаю, тем больше вырастаю. Величину свою отдачей измеряю

2. Живёт — лежит. Умрёт — побежит

3. Бычок рогат, в руках зажат. Еду хватает, а сам голодает

4. Синее одеяло высоко бежало, книзу опустилось — в воду обратилось

5. Рассыпался горох на четыреста дорог. Солнце взойдёт — всё соберёт

6. Без крыльев летает, без зубов кусает. Меньше ягоды, сильней быка

7. Что за зверь: в зиму ест, а летом спит; тело тёплое, а крови нет; сядешь на него, а с места тебя не свезёт?

8. Звенит, плюёт, взад-вперёд идёт. Что в зубы возьмёт, на две части разоймёт

9. Кричит горлан через море-океан — получает ответ через целый свет

10. Без тела живёт, без языка говорит, никто его не видит, а всякий слышит.

Загадки, которые Стив Джобс задавал на интервью

Ответы

1 – яма, 2 – снег, 3 – ухват, 4 – туча, 5 – град, 6 – пуля, 7 – печка, 8 – пила, 9 – радио, 10 – эхо.

Истории,Стив Джобс,
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