10 хитрых загадок, которые легко отгадывали советские школьники

Эти загадки без труда отгадывали школьники Советского союза, но сегодня с ними справится не каждый взрослый. Проверьте себя – удастся ли вам найти ответы на некогда детские головоломки? Вопросы и ответы на них ищете в материале "Рамблера".
1. Чем больше отдаю, тем больше вырастаю. Величину свою отдачей измеряю
2. Живёт — лежит. Умрёт — побежит
3. Бычок рогат, в руках зажат. Еду хватает, а сам голодает
4. Синее одеяло высоко бежало, книзу опустилось — в воду обратилось
5. Рассыпался горох на четыреста дорог. Солнце взойдёт — всё соберёт
6. Без крыльев летает, без зубов кусает. Меньше ягоды, сильней быка
7. Что за зверь: в зиму ест, а летом спит; тело тёплое, а крови нет; сядешь на него, а с места тебя не свезёт?
8. Звенит, плюёт, взад-вперёд идёт. Что в зубы возьмёт, на две части разоймёт
9. Кричит горлан через море-океан — получает ответ через целый свет
10. Без тела живёт, без языка говорит, никто его не видит, а всякий слышит.
1 – яма, 2 – снег, 3 – ухват, 4 – туча, 5 – град, 6 – пуля, 7 – печка, 8 – пила, 9 – радио, 10 – эхо.