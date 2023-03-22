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2 часа назад

Как выглядит ближайший родственник слонов – зверек даман

Мира Маркина

Сначала обнаружение даманов у натуралистов не вызвало никакого интереса. Но эти грызуны оказались одними из самых интересных представителей фауны Ближнего Востока и Африки. Почему? Читайте в материале «Рамблера».

Как выглядит ближайший родственник слонов – зверек даман
Фото: UnsplashUnsplash

В строении даманов есть любопытные особенности. У них уплотненные когти, похожие отдаленно на копытца, а наличие трехкамерного желудка и привычки постоянно жевать позволило ученым предположить, что эти животные — непарнокопытные. И только к середине XIX века выяснилось: у даманов, дюгоней, ламантинов и слонов — общий предок.

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В чем они похожи?

  • мошонка у самцов с тестикулами спрятана в брюшной полости рядом с почками;
  • есть бивни, правда, внешне они более похожи на чрезмерно длинные клыки, хотя и развиваются из резцов;
  • переваривать пищу им помогают полчища бактерий (только у слонов процесс проходит в дивертикуле);
  • у слонов и даманов есть молочные железы, а также ногти (а не когти) с чувствительными подушечками пальцев;
  • у представителей обоих видов хорошо развиты слух, нюх, память, сообразительность.

Даманы отлично чувствуют себя в горах и на скалистой местности. Дело в том, что подушечки их лап интенсивно потеют. И это позволяет им легко перемещаться в разных плоскостях, даже вниз головой, как будто у них липучки на ногах или альпинистские кошки.

А еще они умеют подстраивать температуру тела под окружающую среду. И в течение дня она может меняться от 36 до 24 градусов. Чтобы мех был в порядке, даманы часами ухаживают за ним. Волоски греют, когда между ними есть пространство для кислорода. Расчесывает мех даман клыками-бивнями и ногтем, расположенным на внутренней стороне каждой задней лапки.

Даманы не любят одиночество. Они могут объединяться в группы до 80 членов в том числе разных видов (всего их пять – западный, капский, древесный, восточный древесный и даман Брюса). При этом звери не скрещиваются, но помогают друг другу. Например, в холодное время держатся близко друг к другу, чтобы было теплее. Отбиваются вместе от хищников и проводят время на солнышке.

У даманов есть пахучие железы. Вот только располагаются они в неожиданном месте – на спине. Их отличает контрастная по цвету шерсть. В случае опасности она встает дыбом, а выработка секрета усиливается. Так что вонью даманы умеют пользоваться как оружием. Ну а в мирное время зверьки трутся спиной о камни и кусты, чтобы пометить территорию.

Кстати парфюмеры охотятся за экскрементами дамана, так как из них можно извлечь мускус.

Как выглядят самые крошечные животные в мире

Наконец, последний факт – даманы обладают широким звуковым арсеналом. Они издают трели, умеют визжать, щебетать, рычать, тявкать, свистеть и фыркать в разных вариациях. Интонация и тип звука зависят от вида. Таким образом в среде даманов есть даже диалекты.

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