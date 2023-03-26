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39 минут назад

Как появилось выражение "пустить по миру"

Мира Маркина

Каждый из нас хотя бы раз в жизни слышал фразеологизм "пустить по миру". Данное выражение появилось в старину. Как правило, его употребляют в значении "разорить человека", оставить его без средств к существованию. Но как возник этот фразеологизм? Выяснял "Рамблер".

Как появилось выражение "пустить по миру"
Фото: UnsplashUnsplash

Обедневший человек вынужден просить милостыню, за которой он идет к людям в мир. В данном фразеологизме словом мир обозначается населенное людьми пространство. Иными словами, "пустить по миру", значит, заставить человека идти в мир и просить подаяние.

Кроме того, в старинных устойчивых выражениях многие слова с корнем -пуст- обладали негативным значением и были связаны с разорением и разрушением. Взять хотя бы фразеологизмы "пустить по ветру" или "пустить коту под хвост".

Выражение "пустить по миру" напрямую связано с похожим фразеологизмом – "пойти по миру", что также означает просить милостыню и побираться. Существуют и другие близкие по значению выражения. Например, "ходить с протянутой рукой" или "ходить по миру с сумой".

Как появилось выражение "притча во языцех"

Сума – устаревшее название сумки. Данное слово также используется в пословице "От сумы да от тюрьмы не зарекайся".

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