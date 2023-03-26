Умеют ли собаки мстить: домашние животные с неожиданной стороны

По данным исследовательской компании GfK, у 33% семей в мире есть хотя бы одна собака. Хозяева четвероногих на протяжении всей жизни с питомцами пытаются найти к ним подход, но получается это отнюдь не у всех. Все дело в психологии животных. Подробнее о ее нюансах – в материале "Рамблера".
Если, услышав негодование хозяина, собака начинает прижимать уши и хвост, а также отводить взгляд, это не означает, что она стыдится и испытывает чувство вины. На языке собак такое поведение можно интерпретировать фразой: "Давай не будем ссориться". Таким образом животные пытаются предотвратить развитие конфликта. Чтобы собака научилась понимать, что для человека "хорошо", а что "плохо", ее нужно обучать этому, а не наказывать.
Собак неслучайно называют друзьями людей. Эти животные крайне эмпатичны: они способны понимать не только сородичей, но и своих хозяев. Более того, они распознают как язык тела, так и эмоции людей. Если человеку страшно, чуткий нос пса учует адреналин, который вырабатывает тело человека.
Когда пес испортил любимую обувь или разодрал свою же лежанку, хозяин тут же начинает думать, что таким образом животное мстит или выказывает протест. Однако собаки не способны на месть. Подобное поведение характерно для них, когда они скучают, испытывают одиночество и не осознают ценность той или иной вещи. Чтобы избежать неприятностей, следует прятать вещи, которые вам дороги, и оставлять питомцу легальные развлечения.