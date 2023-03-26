Умеют ли собаки мстить: домашние животные с неожиданной стороны

По данным исследовательской компании GfK, у 33% семей в мире есть хотя бы одна собака. Хозяева четвероногих на протяжении всей жизни с питомцами пытаются найти к ним подход, но получается это отнюдь не у всех. Все дело в психологии животных. Подробнее о ее нюансах – в материале "Рамблера".

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Чувство вины

Если, услышав негодование хозяина, собака начинает прижимать уши и хвост, а также отводить взгляд, это не означает, что она стыдится и испытывает чувство вины. На языке собак такое поведение можно интерпретировать фразой: "Давай не будем ссориться". Таким образом животные пытаются предотвратить развитие конфликта. Чтобы собака научилась понимать, что для человека "хорошо", а что "плохо", ее нужно обучать этому, а не наказывать.

Эмпатия

Собак неслучайно называют друзьями людей. Эти животные крайне эмпатичны: они способны понимать не только сородичей, но и своих хозяев. Более того, они распознают как язык тела, так и эмоции людей. Если человеку страшно, чуткий нос пса учует адреналин, который вырабатывает тело человека.

Месть