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День Василисы: что нельзя делать 23 марта

23 марта в народе именовалось днем святой Василисы. Ее считали покровительницей весенних вод. К ней обращались с молитвами для того, чтобы уберечь дома и участки от затопления.

День Василисы: что нельзя делать 23 марта
© Unsplash

В это время активно продолжал таять снег, повсюду бежали ручьи. Для того, чтобы уберечь свои жилища и огороды от подтопления, наши предки делали в земле специальные ямки, чтобы вода собиралась в них, а не разливалась по всем улицам и дворам.

Женщины в этот день пекли оладьи с изображением солнца и готовили другие вкусные блюда, чтобы порадовать ими семью и гостей. Особенно важным считалось заняться такой готовкой одиноким молодым девушкам – они верили, что это принесет в их жизнь любовь и счастье.

Мужчины же предпочитали ходить на рыбалку за плотвой и проводили у воды почти весь день.

Что запрещалось делать в этот день

  • Следовало быть максимально осторожными с водой, в том числе с напитками – в кружку не наливали много и не ставили на край. Если пролить воду, можно обречь себя на несчастья.
  • Плохой приметой также считалось покупать в этот день одежду или обувь – такая вещь не прослужит долго.
  • Строго запрещалось 23 марта заниматься колдовством или магией – любые привороты могли обернуться тяжелой и одинокой судьбой.
  • Вспоминать в день Василисы покойных, особенно родственников, считалось дурной приметой, навлекающей на семью новую беду.
  • Под запретом также были любые праздничные мероприятия и встречи в шумных компаниях.
  • Если пора было поменять белье, это делали на следующий день, но не 23 марта – предки верили, что в противном случае сон будет плохим и беспокойным.

Погодные приметы

  • Синего оттенка облака предвещают теплую, но дождливую погоду.
  • Холодный ветер сулит неурожайное лето.
  • Густой белый туман обещает скорое потепление и дождливое лето.
  • Утренняя облачность рассеялось ко второй половине дня – впереди морозы.

Приметы: что нельзя делать 22 марта

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