День Василисы: что нельзя делать 23 марта

23 марта в народе именовалось днем святой Василисы. Ее считали покровительницей весенних вод. К ней обращались с молитвами для того, чтобы уберечь дома и участки от затопления.

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В это время активно продолжал таять снег, повсюду бежали ручьи. Для того, чтобы уберечь свои жилища и огороды от подтопления, наши предки делали в земле специальные ямки, чтобы вода собиралась в них, а не разливалась по всем улицам и дворам.

Женщины в этот день пекли оладьи с изображением солнца и готовили другие вкусные блюда, чтобы порадовать ими семью и гостей. Особенно важным считалось заняться такой готовкой одиноким молодым девушкам – они верили, что это принесет в их жизнь любовь и счастье.

Мужчины же предпочитали ходить на рыбалку за плотвой и проводили у воды почти весь день.

Что запрещалось делать в этот день Следовало быть максимально осторожными с водой, в том числе с напитками – в кружку не наливали много и не ставили на край. Если пролить воду, можно обречь себя на несчастья.

Плохой приметой также считалось покупать в этот день одежду или обувь – такая вещь не прослужит долго.

Строго запрещалось 23 марта заниматься колдовством или магией – любые привороты могли обернуться тяжелой и одинокой судьбой.

Вспоминать в день Василисы покойных, особенно родственников, считалось дурной приметой, навлекающей на семью новую беду.

Под запретом также были любые праздничные мероприятия и встречи в шумных компаниях.

Если пора было поменять белье, это делали на следующий день, но не 23 марта – предки верили, что в противном случае сон будет плохим и беспокойным.