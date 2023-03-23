Что предсказала Сталину Матрона Московская

Матрона Московская – одна из самых почитаемых на Руси святых. К раке с ее мощами и ее иконе в Покровском монастыре в Москве никогда не иссякает поток посетителей.

Фото: Русская семерка Русская семерка

По поверью, она всегда помогает людям в их бедах и проблемах.

Видео дня

О Матроне ходит множество легенд и преданий, но вот какой она была на самом деле?

Блаженная без прописки

Как гласит житие, родилась Матрона Дмитриевна Никонова в 1881 году в селе Себено Тульской губернии. Девочка появилась на свет слепой, у нее отсутствовали глазные яблоки. Веки были плотно сомкнуты…

Еще в раннем детстве Матронушка начала пророчить и исцелять болящих. Отовсюду к ней стали съезжаться люди за советом и помощью.

Со временем у убогой отказали еще и ноги. В 1925 году Матрона перебралась из Себено в Москву, где жила по квартирам у разных знакомых без прописки. Вероятно, на нее доносили, в том числе и как на «контрэлемент», ведь религия в то время объявлена была «опиумом для народа», да и деятельность, которой занималась Матрона, как-то не вписывалась в социалистические рамки…

Так или иначе, на квартиру являлась милиция с проверкой. Но Матрона всегда заранее знала, когда ждать «визитеров». Рассказывают, что как-то одному милиционеру блаженная сказала: «Иди домой, у тебя там несчастье случилось». Впоследствии выяснилось, что у него дома произошел пожар, и сильно обгорела жена… Но благодаря предупреждению слепой муж вернулся домой вовремя и успел отвезти жену в больницу.

Самые известные пророчества Матроны

Еще в 1939—1940 годах Матрона предсказала начало Великой Отечественной войны. Она говорила, что, хотя в войне погибнет много народу, русские одержат победу.

В войну люди приходили к Матроне узнать о судьбе своих близких. Ее слова всегда оказывались правдой. Так, одной женщине трижды приходили похоронки на мужа, но Матрона сказала ей, что муж жив и вернется «на Казанскую». Так и случилось. Он пришел домой в 1947 году, как раз на праздник Казанской Божьей Матери.

В последнее время много говорят о том, что Матрона будто бы предсказала конец света в 2017 году. Человечество погибнет из-за глобальных вооруженных конфликтов. Но еще до этого начнутся гонения на христиан, многие должны будут выбирать между крестом и хлебом.

Теми же, кто отвергнет божественную веру, завладеют злые духи, которые заставят отступников устраивать беспорядки и убивать друг друга. Это и приведет к Апокалипсису.

Какой была Матрона?

Люди, знавшие Матрону, рассказывали, что была она маленькой, как ребенок, с миниатюрными ручками и ножками. Общаясь с больными и скорбящими, Матрона гладила их по голове, крестила, произносила ободряющие слова. Порой она шутила с ними, порой строго наставляла. Некоторым давала пить освященную ею воду.

По ночам Матрона клала поклоны и молилась. Видимо, это помогало ей нести свой крест служения людям – ведь принимать каждый день десятки человек было настоящим подвигом.

Не стоит забывать, что Матрона считалась блаженной. Действительно, в ее словах и поведении просматривались некоторые черты юродства. Например, она называла женщин из своего окружения мужскими именами – Ванька, Петька, Семка, иногда произносила странные фразы… Когда ее спрашивали, как спастись, она могла ответить – «Цепляйтесь все за мою пяточку - и спасетесь».

Скончалась Матрона 2 мая 1952 года. О предстоящей кончине заговорила за три дня до нее, и наказала, чтобы все страждущие продолжали приходить за помощью на ее могилу.

В России Матрона оказалась настолько популярна, что, в отличие от многих других святых, ее канонизировали менее чем полвека спустя после смерти – в 1999 году.

Матрона и Сталин

В московском храме Святого Николая есть икона с эпизодами жития Матроны, работы одного из иконописцев Покровского монастыря. На одном из них святая изображена рядом со Сталиным. Откуда взялся этот сюжет?

Якобы в 1941 году вождь узнал о московской прозорливице, способной предсказать исход войны, и решил тайно ее посетить. От Матроны Сталин услышал следующие слова: «Победа будет за тобой. Ты один из начальства не покинешь Москву». Хотя есть и другая версия: мол, стукнула блаженная Иосифа Виссарионовича кулачком по лбу и сказала не совсем понятное: «Москву не сдавай, думай-думай, а как придет Александр Невский, так всех за собой и поведет».