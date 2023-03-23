5 пород кошек с самым сложным характером

Кошки – излюбленные животные людей по всему миру. Они не требует столько внимания, сколько собаки, но при этом способны скрасить жизнь своего хозяина.
Однако не со всеми породами людям удается найти общий язык. В то время как одни кошки ласковы ко всем окружающим, другие ведут себя крайне сдержанно даже с домочадцами. Подробнее о самых сложных породах кошек – в материале "Рамблера".
Коты этой древней породы нуждаются в строгом воспитании с первых месяцев жизни. В противном случае человек может столкнуться с агрессией и злопамятством со стороны животного. Однако если подходить к воспитанию и дрессировке абиссинца серьезно, из него получится настоящий друг.
Эти "плюшевые" кошки пользуются большой популярностью за счет своей миловидности. Вот только это тот случай, когда внешность обманчива: британцы – тяжелые кошки с независимым характером, которые могут доставить немало хлопот.
Эти кошки напоминают настоящих хищников не только своим окрасом, характер у них соответствующий. Представители данной породы отличаются активностью и охотничьим инстинктом, поэтому их необходимо воспитывать. Бенгалы не приемлют агрессию со стороны людей, поэтому, столкнувшись с ней, всегда ответят тем же.
Сиамских кошек неспроста считают задирами. Эти питомцы агрессивны, своенравны и могут продемонстрировать острые когти в самый неожиданный момент.
Крупная кошка с охотничьим инстинктом и сильным характером. С ней важно не давать слабину, иначе она может стать источником неприятных сюрпризов и даже нанести травмы своему владельцу.