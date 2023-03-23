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1 час назад

5 пород кошек с самым сложным характером

Мира Маркина

Кошки – излюбленные животные людей по всему миру. Они не требует столько внимания, сколько собаки, но при этом способны скрасить жизнь своего хозяина.

5 пород кошек с самым сложным характером
Фото: UnsplashUnsplash

Однако не со всеми породами людям удается найти общий язык. В то время как одни кошки ласковы ко всем окружающим, другие ведут себя крайне сдержанно даже с домочадцами. Подробнее о самых сложных породах кошек – в материале "Рамблера".

Абиссинская

Коты этой древней породы нуждаются в строгом воспитании с первых месяцев жизни. В противном случае человек может столкнуться с агрессией и злопамятством со стороны животного. Однако если подходить к воспитанию и дрессировке абиссинца серьезно, из него получится настоящий друг.

Британская короткошерстная

Эти "плюшевые" кошки пользуются большой популярностью за счет своей миловидности. Вот только это тот случай, когда внешность обманчива: британцы – тяжелые кошки с независимым характером, которые могут доставить немало хлопот.

Бенгальская

Эти кошки напоминают настоящих хищников не только своим окрасом, характер у них соответствующий. Представители данной породы отличаются активностью и охотничьим инстинктом, поэтому их необходимо воспитывать. Бенгалы не приемлют агрессию со стороны людей, поэтому, столкнувшись с ней, всегда ответят тем же.

Пропавшая кошка вернулась к хозяйке спустя 9 лет

Сиамская

Сиамских кошек неспроста считают задирами. Эти питомцы агрессивны, своенравны и могут продемонстрировать острые когти в самый неожиданный момент.

Сибирская

Крупная кошка с охотничьим инстинктом и сильным характером. С ней важно не давать слабину, иначе она может стать источником неприятных сюрпризов и даже нанести травмы своему владельцу.

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