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2 часа назад

Ефимов день: что нельзя делать 24 марта

Мария Каткова

В народном календаре 24 марта отмечается Ефимов день, который назван в честь архиепископа. Также дату называли "птичьей", так как в это время начинали возвращаться с юга птицы.

Ефимов день: что нельзя делать 24 марта
Фото: UnsplashUnsplash

Особое внимание уделяли кукушке. Считалось, что если услышать эту птицу, то нужно загадать желание и перебрать в кармане мелочь, чтобы появился звон монет. Такой ритуал поможет приумножить богатство.

Если вы увидели кукушку и страдаете от невзаимный любви, то вам нужно прошептать имя избранника (цы) и признаться в любви.

Женщинам в этот день советовали больше плакать. Согласно суеверию, чем сильнее она будет лить слезы, тем меньше их будет в наступившем году.

Почему нельзя спать напротив зеркала

Наши предки в эту дату начинали готовиться к сезону огорода. Если погода была хорошей, то они занимались саженцами и землей. Если нет, то шли в лес добывать березовый сок. Поэтому сегодня можно заниматься своими растениями.

Что нельзя делать 24 марта

24 марта очень легко нарваться на проблемы в отношениях с близкими людьми. В эту дату категорически нельзя устраивать ссоры с родителями, иначе вражда затянется надолго. Если кошка родила недавно, то запрещается трогать в этот день ее котят, иначе повышается риск ссор с близкими людьми.

Именно в эту дату не стоит обращаться к кукушке с классическим вопросом о том, сколько осталось жить. В этот раз птица может дать ответ, который вас вряд ли удовлетворит.

Запрещено в Ефимов день выбрасывать старые вещи. Лучше отдать их на переработку или благотворительность. Если вы отнесете их в помойку, то рискуете столкнуться с нищетой.

Народные приметы на 24 марта

  • Теплая погода сегодня предвещает жаркое лето
  • Если грачи летят близко к земле, значит будет дождь
  • Лебеди, выплывшие на пруд, предвещают теплую погоду
  • Вороны сидят на нижних ветках — ждите холодов
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