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2 часа назад

CNN: Пассажир Southwest Airlines заменил пилота, потерявшего сознание

Мира Маркина

Необыкновенная история произошла во время пассажирского рейса Southwest Airlines по маршруту Лас-Вегас — Колумбус. Ее детали осветил телеканал CNN.

Пассажир во время рейса заменил пилота, потерявшего сознание
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Во время рейса пилот самолета авиакомпании Southwest Airlines потерял сознание. Ему понадобилась медицинская помощь. Когда мужчину отвели в заднюю часть лайнера к медсестре, летевшей тем же рейсом, второй пилот остался в кабине один. Но ненадолго.

В кабину пришел дипломированный летчик из другой авиакомпании. Он помог наладить радиосообщение, пока второй пилот управлял самолетом. Борт вернулся в аэропорт вылета – Лас-Вегас. И уже с резервной командой пассажиры улетели в Колумбус.

Что такое система оповещения пилотов

Пилота, который почувствовал себя плохо, госпитализировали.

Ранее мы писали, как спасти жизнь в условиях чрезвычайной ситуации — советы пилота.

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