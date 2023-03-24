Пассажир во время рейса заменил пилота, потерявшего сознание

Необыкновенная история произошла во время пассажирского рейса Southwest Airlines по маршруту Лас-Вегас — Колумбус. Ее детали осветил телеканал CNN.

Во время рейса пилот самолета авиакомпании Southwest Airlines потерял сознание. Ему понадобилась медицинская помощь. Когда мужчину отвели в заднюю часть лайнера к медсестре, летевшей тем же рейсом, второй пилот остался в кабине один. Но ненадолго.

В кабину пришел дипломированный летчик из другой авиакомпании. Он помог наладить радиосообщение, пока второй пилот управлял самолетом. Борт вернулся в аэропорт вылета – Лас-Вегас. И уже с резервной командой пассажиры улетели в Колумбус.

Пилота, который почувствовал себя плохо, госпитализировали.