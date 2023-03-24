Почему у собаки сухой нос

Каждый хозяин собаки четко знает: если у пса сухой нос, значит, с ним что-то не так. Порой этот признак указывает на болезнь, но всегда ли стоит бить тревогу? Выяснял "Рамблер".

Фото: Unsplash Unsplash

На самом деле нос четвероногого друга может "высохнуть" по совершенно разным причинам, и многие из них никак не связаны со здоровьем животного. Например, если у собаки сухой нос во сне или сразу после пробуждения – это абсолютно нормально и не является тревожным сигналом.

Сухой нос также не повод для беспокойства, если он стал таким после прогулки под ярким солнцем или нахождения в душном помещении.

Помимо прочего, нос собаки может высохнуть после долгой и активной прогулки. Если в обычных условиях, он всегда влажный, едва ли стоит бежать к ветеринару. Лучше дать питомцу воды: скорее всего нос высох из-за обезвоживания.

Важно также учитывать, что у некоторых собак в силу природных особенностей более сухие носы, чем у других. К таким псам относятся брахицефальных породы: мопсы, боксеры и бульдоги. Из-за укороченной лицевой части черепа таким собакам сложно облизывать нос, поэтому он часто остается сухим.