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1 час назад

Почему у собаки сухой нос

Мира Маркина

Каждый хозяин собаки четко знает: если у пса сухой нос, значит, с ним что-то не так. Порой этот признак указывает на болезнь, но всегда ли стоит бить тревогу? Выяснял "Рамблер".

Почему у собаки сухой нос
Фото: UnsplashUnsplash

На самом деле нос четвероногого друга может "высохнуть" по совершенно разным причинам, и многие из них никак не связаны со здоровьем животного. Например, если у собаки сухой нос во сне или сразу после пробуждения – это абсолютно нормально и не является тревожным сигналом.

Сухой нос также не повод для беспокойства, если он стал таким после прогулки под ярким солнцем или нахождения в душном помещении.

Помимо прочего, нос собаки может высохнуть после долгой и активной прогулки. Если в обычных условиях, он всегда влажный, едва ли стоит бежать к ветеринару. Лучше дать питомцу воды: скорее всего нос высох из-за обезвоживания.

Важно также учитывать, что у некоторых собак в силу природных особенностей более сухие носы, чем у других. К таким псам относятся брахицефальных породы: мопсы, боксеры и бульдоги. Из-за укороченной лицевой части черепа таким собакам сложно облизывать нос, поэтому он часто остается сухим.

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Эксперты советуют обращать внимание на общее состояние животного. Если пес ведет себя, как обычно, активен и игрив, то сухой нос не должен настораживать. А вот если питомец постоянно спит и выглядит болезненно, лучше показать его ветеринару. Сухой нос в данном случае может указывать на простуду, расстройство желудка и не только.

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