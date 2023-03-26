Первая в мире цветная фотография: что это было

В эпоху бесчисленных фильтров, фотоприложений и высококачественных камер практически на каждом мобильном телефоне нам кажется, что фотография существует уже очень давно. "Рамблер" расскажет о том, каким было первое цветное фото и как к этому пришли.

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Эксперименты с цветом фото начались еще в 1840-х годах и продолжались как в 19-м, так и в 20-м веках. Дорога к этому этапу развития фотографии была вымощена множеством, прежде всего, научных открытий, во главе которых стоял ряд деятелей.

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Фотограф Пол Аутербридж заявил, что:

Одно очень важное различие между монохромной и цветной фотографией заключается в следующем: в черно-белом вы предлагаете; в цвете вы заявляете. Под внушением можно подразумевать многое, но утверждение требует уверенности... абсолютной уверенности.

Развитие цветной фотографии — великие умы XIX века

В 1830-х годах мир получил самую первую фотографию, когда-либо сделанную — знаменитый вид из окна в Ле Гра, сделанный великим Нисефоном Ньепсом . Это было выдающееся событие в искусстве, потому что наконец-то появился способ запечатлеть реальность такой, какая она есть. Однако это была зернистая и бесцветная картинка, еще совершенно неспособная передать все великолепие пейзажа.

Из-за технологических ограничений Ньепсу понадобилось несколько дней, чтобы сделать его, поэтому мы можем только представить себе все цвета, которые он уловил бы. Тем не менее, камера успешно зафиксировала свет , и те, кто пришел после Ньепса, поняли, что свет — это именно то, что им нужно исследовать дальше.

Первые эксперименты с цветной фотографией начались вскоре после того, как был изобретен сам носитель, в начале 1840-х годов. Цель состояла в том, чтобы найти материал, который принимал бы цвета падающего на него света; наиболее удачным среди них было проецирование солнечного спектра прямо на чувствительную поверхность, хотя это опять-таки требовало нескольких часов и даже дней экспозиции.

В 1856 году Леви Хилл опубликовал первый официальный процесс получения цвета с помощью дагерротипо , хотя он был невероятно сложным и поэтому считался бесполезным. Его метод теперь известен как «Hillotype», и было подтверждено, что после этого он украшал свои фотографии, чтобы сделать их более яркими.

Примерно в то же время Эдмонду Беккерелю удалось добиться лучших результатов, хотя он не смог предотвратить быстрое выцветание цветов, когда изображения подвергались воздействию света для просмотра. Только в 1880-х годах появилась первая практическая техника, основанная на совершенно другом подходе к цвету в фотографии.

В 1891 году физик Габриэль Липпман с гордостью сообщил Академии наук:

«Мне удалось получить изображение спектра с его цветами на фотопластинке, благодаря чему изображение остается фиксированным и может сохраняться при дневном свете без ухудшения».

Действительно, он считается изобретателем метода, основанного на явлении интерференции, который даже принес ему Нобелевскую премию в 1908 году.

Gabriel Lippmann - Nature Morte 1891-99

Его техника, основанная на распространении волн и не содержащая дополнительных красителей или пигментов, дала создать восхитительное фото вазы с апельсинами и красным маком наверху. Он проецировал изображение на специальную фотопластинку, способную фиксировать детали меньше длины волны видимого света.