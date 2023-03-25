Рейс 5390: как пилот выпал из самолета из-за одной ошибки

Воскресным утром 10 июня 1990 года 81 пассажир сел в самолет авиакомпании British Airways, который в 7:20 утра должен был покинуть международный аэропорт Бирмингема и направиться в курортный город Малага. Когда колеса шасси оторвались от земли, а самолет неуклонно приближался к крейсерской высоте, капитан Тим Ланкастер и второй пилот Аластер Атчисон отстегнули плечевые ремни. А дальше произошло то, что можно представить только в кошмаре.

Подробности расскажет «Рамблер».

Видео дня

Всего через 13 минут после взлета, на высоте 5273 метров в кабине пилотов раздался громкий хлопок. Затем внутренняя дверь сорвалась с петель. Кабина наполнилась туманом.

Бортпроводник Найджел Огден, минуту назад предложивший пилотам чашку чая, первым увидел разворачивающуюся внутри кабины катастрофу: капитана Тима Ланкастера засосало в дыру, образовавшуюся в лобовом стекле. Самолет тем временем накренился и полетел вправо.

Огден немедленно схватил Ланкастера за талию, в то время как старший стюард Джон Хьюард ворвался в кабину, чтобы убрать обломки двери с навигационной панели и вытащить их в туалетную кабинку.

Второй пилот – Атчисон – сумел взять себя в руки и немедленно вернул управление самолетом. За 148 секунд ему удалось достичь высоты 3352 метров.

На борту началась легкая паника. Члены экипажа попытались успокоить пассажиров, призвав всех пристегнуть ремни безопасности и занять позу для аварийной посадки. Некоторые люди плакали и молились, веря, что самолет вот-вот разобьется.

Атчисон подал сигнал бедствия в близлежащие аэропорты, но едва смог разобрать ответ из-за рева ветра – ведь самолет продолжал двигаться со скоростью 630 километров в час. Двое мужчин изо всех сил пытались втащить Ланкастера обратно. Но поток воздуха был огромным.

Кадр из видео

За бортом было -17°C. Ветер яростно швырял тело Ланкастера о самолет. Шансов, что капитан остался жив, не было. Члены экипажа видели его голову, истекающую кровью, с широко открытыми глазами. Они держали капитана крепко, опасаясь, что если отпустят его, тело засосет в один из двигателей самолета. И тогда лайнер точно рухнет.

Наконец Атчисон нашел безопасную свободную взлетно-посадочную полосу и взял курс на близлежащий аэропорт Саутгемптона. Второй пилот благополучно приземлился, как по учебнику. В 7:55 утра, менее чем в 200 километрах от места отправления рейс BA5390 совершил посадку.

Выживший?

Почти сразу после того, как самолет остановился, стюарды приказали пассажирам покинуть борт, как обычно, по передней и задней лестницам. Аварийные службы поспешили к самолету, чтобы сменить экипаж, все еще державшийся за тело Ланкастера.

К их удивлению, он был еще жив.

Капитан получил обморожение, перелом локтя, запястья и большого пальца. Ланкастер пребывал в глубочайшем шоке или был без сознания. Но когда парамедики начали осматривать его на носилках в кабине, он проснулся и сказал: «Я хочу есть».

Кадр из видео

Экипаж получил высокую оценку за свои героические усилия по спасению жизни капитана воздушного судна и благополучному возвращению на землю всех пассажиров.

Незначительная ошибка

Британской службе по расследованию авиационных происшествий предстояло выяснить: что могло вызвать внезапное разрушение лобового стекла посреди полета?

Ветровые стекла большинства самолетов устанавливаются изнутри наружу по так называемому принципу заглушки, когда давление внутри кабины помогает удерживать стекло на месте.

Но на этом конкретном самолете, BAC 1-11 серии 528FL, ветровые стекла были установлены снаружи и закреплены 90 отдельными болтами с потайной головкой.

Разбитое ветровое стекло нашли в поле в Оксфордшире вместе с угловой стойкой и несколькими болтами, которыми оно крепилось. Следователи быстро поняли, что болты не соответствуют рекомендациям производителей.

Некоторые из них были подходящего диаметра, но немного коротковаты, в то время как большинство оказались подходящей длины, но отличались от диаметра на 0,66 мм. Ни один из них не подходил по размеру в точности.

Изучив записи о техобслуживании самолета, следователи обнаружили, что лобовое стекло было заменено всего за 27 часов до вылета.

Поздно вечером в пятницу, 8 июня, менеджер по техобслуживанию в международном аэропорту Бирмингема решил заняться этой работой во время своей ночной смены, чтобы самолет был готов к мойке в субботу утром. Но он сделал ряд ошибок, которые едва не привели к катастрофе.

Будучи лицензированным авиаконструктором с многолетним опытом, он регулярно обслуживал BAC-11, хотя с тех пор, как он в последний раз менял лобовое стекло, прошло около двух лет. Быстро взглянув на руководство по техобслуживанию, чтобы освежить память, менеджер предположил: это – элементарная задача. Чувствуя, что искать в каталоге нужные детали будет долго, он принес один из снятых им болтов в кладовую.

Но было и еще несколько ошибок с его стороны.

Он решил физически сопоставлять болты вместо того, чтобы читать каталог запчастей, и взял не те, несмотря на предупреждение коллеги;

использовал неправильные инструменты и плохую технику для крепления ветрового стекла;

работая при плохом освещении в ангаре и на складе, он не носил мягкие корректирующие линзы, на которые полагался при чтении мелкого шрифта;

на него, вероятно, повлиял недосып, учитывая, что работа выполнялась между тремя и пятью часами утра, ближе к концу его первой ночной смены за пять недель;

никто не инспектировал его работу после того, как она была завершена.

Хотя один инженер прикрутил к самолету не те болты, в отчете говорилось, что его действия были продиктованы слепым следованием графику работ.