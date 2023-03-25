В России и странах СНГ многие люди опасаются играть свадьбу в мае. Несмотря на то, что погода в этом месяце, как правило, располагает к праздникам, май для торжества молодожены выбирают редко. Все дело в поверье: "В мае жениться – всю жизнь маяться".

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Подробнее о том, откуда оно появилось – в материале "Рамблера".

В XVIII-XIX веках на Руси май было принято считать сельскохозяйственным месяцем. К этому месяцу прошлогодние запасы оказывались на исходе, и люди начинали активно заниматься посевными работами.

Что же до свадьбы, то несколько веков назад этот праздник было принято отмечать не день, а целых три дня. Некоторые семьи любили гулять целую неделю, поэтому совмещать такой масштабный праздник с сельхозработами было довольно проблематично. Люди были уверены: за гуляниями можно легко пропустить благоприятное время для работы с пшеницей. Это приводило к скудному урожаю по осени. Отсюда и появилась еще одна примета – «свадьба в мае — к голодной зиме».

К слову, май считали неблагоприятным для свадеб не только на Руси, но и в Римской империи. Там в мае было принято чтить усопших, а потому этот месяц не подходил для свадебных торжеств.