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2 часа назад

Федоров день: что нельзя делать 27 марта

Мира Маркина

27 марта православные верующие вспоминают Венедикта Нурсийского. Кроме того, 27 марта – день Феодоровской иконы Богородицы, неспроста этот день именуют Федоровым. Подробнее о том, что нельзя делать сегодня, а к каким приметам стоит прислушаться – в материале "Рамблера".

Федоров день: что нельзя делать 27 марта
Фото: UnsplashUnsplash

Что нельзя делать 27 марта

В Федоров день наши предки старались избегать зеркал, а также уберегать от них стариков. Считалось, что отражающая поверхность может "высосать" силы и энергию.

27 марта запрещено пользоваться острыми предметами, охотиться или забивать домашний скот. В противном случае, можно навлечь скандалы и ссоры на свою семью.

Сегодня не стоит выходить из дома без головного убора, чтобы не нажить врагов.

В Федоров день нельзя надевать грязную одежду, особенно ночную, а также спать на несвежем постельном белье. Это к болезням.

Приметы: что нельзя делать 22 марта

Сегодняшний день не подходит для разговоров с начальством, особенно о прибавке к зарплате. Скорее всего ваш заработок не вырастет, но отношения вы испортите.

Приметы

Гром сегодня сулит жаркое лето и богатый урожай.

Туман в Федоров день – предвестник дождливого лета.

Если сегодня заморозки, впереди еще две недели холодной погоды.

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