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58 минут назад

День Фотиньи: что нельзя делать 2 апреля

Мира Маркина

2 апреля православная церковь чтит память святой мученицы Фотины и ее сыновей. В народном календаре этот праздник отмечен как день Фотиньи Колодезницы.

День Фотиньи: что нельзя делать 2 апреля
Фото: UnsplashUnsplash

Название его связано с преданиями, которые гласят, что именно у колодца Фотина встречалась с Иисусом и в колодец же бросили ее тело после мученической смерти.

Считалось, что в этот день вода в колодцах особенно чистая и полезная. Потому люди обязательно умывались ею и выпивали хотя бы глоток колодезной воды, а также поливали огород.

В этот день запрещалось

  • Плевать в колодец или бросать в него какой-либо мусор.
  • Хозяйкам для готовки необходимо было набирать свежую воду – готовить на вчерашней считалось плохой приметой, которая могла навлечь проблемы со здоровьем.
  • Девушкам также не стоило давать кому-то в руки свои полотенца с ритуальной вышивкой (со свадьбы или других важных мероприятий), чтобы не обречь себя на несчастья и одиночество.
  • Варить куриный бульон. Курицу можно приготовить любым другим способом, однако именно бульон, согласно поверьям, готовить не стоило, чтобы не заработать проблем со здоровьем.
  • Распространяться о своих планах и задумках – это сулило неудачи и крах в делах.
  • Проверять количество запасов продовольствия и денежных накоплений, чтобы не лишиться всего сразу.

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Погодные приметы

  • Хорошая погода сегодня обещает теплое лето.
  • Дождливый день на Фотинью сулит грибной урожай.
  • Холодные ночи и теплые дни предвещают хорошую весеннюю погоду.
Истории,Иисус Христос,
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