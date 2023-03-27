Нужно ли на самом деле выгуливать маленьких собак

Многие люди убеждены, что миниатюрных собак не стоит выгуливать так часто, как питомцев средних и крупных размеров. Более того, некоторые уверены в том, что с маленькими собаками можно не гулять вообще. Но так ли это на самом деле? Выяснял "Рамблер".

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Важно помнить о том, что прогулка для собаки вне зависимости от ее размера – это возможность не только справить нужду, но также получить физическую и умственную нагрузку. Если долгое время не выгуливать питомца, это может спровоцировать нежелательное поведение: животное начнет громко лаять, грызть мебель и жевать обувь. Иными словами, собака будет выказывать свое недовольство, а также попытается развлечь себя самостоятельно.

Вот почему выгуливать необходимо собак даже самых крошечных пород. Минимальное время прогулки – 20-30 минут.

Эксперты рекомендуют выгуливать питомцев даже тем людям, кто живет в частном доме с большой территорией. Время от времени собаке нужно покидать пределы привычной среды, чтобы исследовать мир вокруг и знакомиться с другими псами.