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2 часа назад

Нужно ли на самом деле выгуливать маленьких собак

Мира Маркина

Многие люди убеждены, что миниатюрных собак не стоит выгуливать так часто, как питомцев средних и крупных размеров. Более того, некоторые уверены в том, что с маленькими собаками можно не гулять вообще. Но так ли это на самом деле? Выяснял "Рамблер".

Нужно ли на самом деле выгуливать маленьких собак
Фото: UnsplashUnsplash

Важно помнить о том, что прогулка для собаки вне зависимости от ее размера – это возможность не только справить нужду, но также получить физическую и умственную нагрузку. Если долгое время не выгуливать питомца, это может спровоцировать нежелательное поведение: животное начнет громко лаять, грызть мебель и жевать обувь. Иными словами, собака будет выказывать свое недовольство, а также попытается развлечь себя самостоятельно.

Вот почему выгуливать необходимо собак даже самых крошечных пород. Минимальное время прогулки – 20-30 минут.

Эксперты рекомендуют выгуливать питомцев даже тем людям, кто живет в частном доме с большой территорией. Время от времени собаке нужно покидать пределы привычной среды, чтобы исследовать мир вокруг и знакомиться с другими псами.

Почему у собаки сухой нос

Многие люди пренебрегают последним пунктом и очень зря: собака – существо социальное, которому требуется контакт не только с людьми, но и с сородичами. Если же собака живет в семье и лишь изредка выходит на улицу, такой образ жизни делает ее асоциальной, она не понимает границ дозволенного и не осознает свое положение в иерархии. В связи с этим подчас и происходят конфликтные ситуации, когда маленькие собаки кидаются на крупных.

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