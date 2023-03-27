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52 минуты назад

Самые масштабные забастовки в мировой истории

Катя Кобышева

Забастовка - способ рабочих выразить свое несогласие с условиями труда. Не всегда получается добиться своих целей, но иногда это единственная возможность привлечь внимание к проблеме.

Самые масштабные забастовки в мировой истории
Фото: legion-media.rulegion-media.ru

"Рамблер" рассказывает о самых массовых забастовках за всю историю, из-за чего они начались и каких результатов удалось добиться бастующим.

Индийская всеобщая забастовка 2020 года

В ней участвовали примерно 250 миллионов человек - это самая массовая забастовка в мире за всю историю рабочих протестов, по версии журнала Jacobin. Участники индийских профсоюзов остановили работу на один день и объявили "Марш на Дели". Они требовали отменить принятые законы, которые ущемляли их права. Говорить о том, чего на самом деле удалось добиться бастующим пока рано, но внимание к проблемам они действительно привлекли.

Всепольская предупредительная забастовка

По разным подсчетам, в забастовке 27 марта 1981 участвовали от 13 до 17 миллионов человек. Конечно, не сравнить с Индией, но и страны по численности населения разные. Причем в движение "Солидарность", которое и организовало протест на тот момент входило около девяти миллионов человек, такой масштаб поддержки поразил даже организаторов. Забастовщики добились своей цели, и крестьянам-единоличникам разрешили организовать свой профсоюз.

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Сиэтлская всеобщая забастовка

Более 65 тысяч рабочих в американском Сиэтле объявили забастовку с 6 по 11 февраля 1919 года. Их главным требованием было повышение оплаты труда, но в правительстве США восприняли это как попытку свержения власти. В итоге обвинили во всем большевиков, арестовали 39 человек, участвовавших в заастовке, а мэр Сиэтла начал ездить по стране и читать лекции о безопасности и красной угрозе. За за семь месяцев он заработал больше, чем за пять лет на посту мэра.

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