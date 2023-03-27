Самые масштабные забастовки в мировой истории

Забастовка - способ рабочих выразить свое несогласие с условиями труда. Не всегда получается добиться своих целей, но иногда это единственная возможность привлечь внимание к проблеме.

"Рамблер" рассказывает о самых массовых забастовках за всю историю, из-за чего они начались и каких результатов удалось добиться бастующим.

Индийская всеобщая забастовка 2020 года

В ней участвовали примерно 250 миллионов человек - это самая массовая забастовка в мире за всю историю рабочих протестов, по версии журнала Jacobin. Участники индийских профсоюзов остановили работу на один день и объявили "Марш на Дели". Они требовали отменить принятые законы, которые ущемляли их права. Говорить о том, чего на самом деле удалось добиться бастующим пока рано, но внимание к проблемам они действительно привлекли.

Всепольская предупредительная забастовка

По разным подсчетам, в забастовке 27 марта 1981 участвовали от 13 до 17 миллионов человек. Конечно, не сравнить с Индией, но и страны по численности населения разные. Причем в движение "Солидарность", которое и организовало протест на тот момент входило около девяти миллионов человек, такой масштаб поддержки поразил даже организаторов. Забастовщики добились своей цели, и крестьянам-единоличникам разрешили организовать свой профсоюз.

Сиэтлская всеобщая забастовка