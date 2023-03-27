Депрессия и суицид: почему семью Хемингуэя считали проклятой

Лауреат Нобелевской премии по литературе Эрнест Хемингуэй покончил с собой в 61 год после долгих лет борьбы с депрессией. Странная тяга к суициду, которая не миновала и родственников писателя, была названа биографами «проклятием Хэмингуэв». С чего начались трагические события в семье Эрнеста, читайте в материале «Рамблера».

Фото: Hans Malmberg/Nordiska museet Hans Malmberg/Nordiska museet

Отец писателя и уважаемый врач Кларенс Хэмингуэй, несмотря на счастливый брак и теплые отношения с детьми, покончил с собой, застрелившись в своем кабинете. Всеми виной стали диабет и гангрена, о которых он предпочитал не говорить даже с родственниками. Смерть родителя Эрнест почти ни с кем не обсуждал и только через двадцать лет дал свою оценку произошедшему в предисловии книги «Прощай, оружие!»

Суицид совершили и все трое детей семьи Хемингуэй: Эрнест (он стал второй жертвой родового проклятия), его сестра Урсула, страдавшая одновременно от рака и депрессии (она приняла смертельную дозу лекарства) и брат писателя Лестер, который застрелился, узнав, что из-за диабета ему придется ампутировать ноги.