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1 час назад

Что такое проклятие клана Кеннеди: видео

Стелла Шмель

Проклятие Кеннеди – термин, который стали использовать для объяснения нетипично большого количества смертей среди членов этой семьи.

Самый известный случай – это убийство президента Джона Кеннеди, который находился на посту главы государства чуть больше двух лет. Во время поездки в Даллас в 1963 году он был смертельно ранен.

Трагические события коснулись и остальных членов семьи. В основном это были дети и внуки Джозефа Патрика Кеннеди и Роуз Кеннеди, которые не дожили до преклонных лет.

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Блогер @Siberianteacher рассказала о том, какие теории о семье Кеннеди существуют и по сей день.

Подробнее о том, что означает термин проклятие клана Кеннеди, смотрите в видео.

Ранее мы писали о том, как прошел первый беспосадочный полет вокруг земного шара.

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