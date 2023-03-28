Мужчина обнаружил в подвале своего нового дома неприятную находку

Пользователь Reddit с ником guiltyofnothing стал владельцем новой недвижимости. На портале он рассказал о неприятной находке, которую обнаружил в подвале своего дома.

Фото: unsplash.com unsplash.com

Мужчина нашел консервы со сроком годности, истекшим 15 лет назад, оставшиеся от прежних владельцев. Причем он наткнулся на них лишь спустя год после покупки дома. Еще при покупке его предупреждали, что в подвале находится тайник с консервами и бутылки с водой, однако помещение изолировано и туда было довольно сложно пробраться.

«Мне наконец удалось туда проникнуть на этих выходных, и вот что я там нашел. Там была дюжина контейнеров с надписями "рис", "рамен", "сухой паек", "картофель" и так далее. Также там есть литровые кувшины из-под молока с водой, срок годности которых истек в конце 2008 года», — поделился пользователь.

Комментаторы спросили автора поста, попробовал ли он что-то из продуктов. Однако мужчина ответил, что слишком ценит свою жизнь, поэтому не собирается этого делать.