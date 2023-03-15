Кладоискатель нашел потерянное кольцо в реке с акулами

Кладоискатель из Австралии провел под водой шесть часов для того, чтобы найти потерянное обручальное кольцо. Об этом сообщает Daily Mail.

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Пара австралийцев потеряла кольцо в воде во время прогулки по реке Параматта в Сиднее. Она известна тем, что там обитают тупоголовые акулы. Кольцо было очень ценно для пары, так как оно представляло собой семейную реликвию. На протяжении двух лет они нанимали различных дайверов, но те так и не смогли найти украшение.

Возобновить поиски взялся Ник Ричардс. Он узнал о ситуации пары после того, как его друг искал их кольцо. Он провел в реке шесть часов и в конце концов нашел утерянную реликвию.

Кольцо лежало с 25 сантиметрах ила на самом дне, для поисков он использовал металлоискатель. Сам он сказал, что занимался поисками бесплатно, так как это приносит ему удовольствие. Он отправил паре фотографию кольца, а потом прислал его по почте.