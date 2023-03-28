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47 минут назад

Зачем пионеры в СССР массово избавлялись от галстуков

Мира Маркина

Люди, чье детство пришлось на времена СССР, вряд ли смогут забыть, как выглядел пионерский значок. Однако дизайн с красной звездой и профилем Ленина появился только после крупного скандала, когда в 1930-х пионеры начали массово избавляться от своих галстуков.

Зачем пионеры в СССР массово избавлялись от галстуков
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Подробнее об этом инциденте – в материале "Рамблера".

В начале 1930-х значок пионера был далеко не таким, каким его помнит большинство из нас. На значке был изображен серп и молот, костер, а также девиз: "Всегда готов!". У всех изображений было неофициальное толкование: пять поленьев – это пять континентов, три языка пламени – Третий Интернационал, а костер – революция.

Пионеры носили эту символику вплоть до 1937 года, пока не вспыхнул скандал. Среди подростков распространился слух, что в переплетении нитей ткани спрятана нацистская свастика, а значок на самом деле является "вражеским".

Прежде всего детей смущало то, что серп и молот на значке были перевернуты и как бы брошены в костер. Кроме того, при желании в изображении дров можно было увидеть свастику. Некоторые видели в языках пламени букву "З", которая являлась отсылкой к врагу народа Григорию Зиновьеву.

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Как только среди пионеров поднялся бунт, за дело взялся , начальник первого управления НКВД СССР Михаил Фриновский. Как вскоре выяснилось, массовую панику породило указание об изъятии пионерских галстуков и зажимов. Указания отдали работники несколько работников ЦК ВЛКСМ.

В ходе расследования не удалось выяснить, почему они это сделали. Однако на удивление никто из них не пострадал, но дизайн значка после Великой Отечественной войны изменился и превратился во всем знакомую звезду.

Истории,Михаил Фриновский,Григорий Зиновьев,
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