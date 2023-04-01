$76.45+0.1482.39-0.75
52 минуты назад

5 хитрых вопросов из "Что? Где? Когда?" на остроумие и смекалку

Мира Маркина

"Что? Где? Когда?" – культовая интеллектуальная передача, за которой с интересом наблюдают зрители не одно десятилетие. Многим из преданных поклонников шоу хотя бы раз хотелось почувствовать себя в роли знатоков.

5 хитрых вопросов из "Что? Где? Когда?" на остроумие и смекалку
Фото: UnsplashUnsplash

Чтобы сделать это, попробуйте ответить на вопросы из подборки "Рамблера". Ответы ищите в конце материала

1 вопрос

Однажды на аукционе в Лондоне коллекционер за весьма солидную сумму купил желто-фиолетовую раковину удивительной красоты. Но едва взяв ее в руки, он тут же разбил ее об пол и хладнокровно растер подошвой осколки. Чем было вызвано такое странное поведение?

2 вопрос

Внимание, черный ящик! В нем находится одно известное средство распространения информации, представляющее собой примитивную конструкцию, в которой прямоугольник, благодаря треугольнику, находится в плену у круга. Что в черном ящике?

3 вопрос

"Удивительный город, в котором достопримечательности отличаются своей нелепостью". О каком городе говорил Чаадаев?

4 вопрос

Что делал Уинстон Черчилль 13 ноября 1874 года в дамской раздевалке во время бала во дворце Бленхейм?

5 вопрос

В 1863 году в Англии леди Гаф написала книгу "Этикет", где настаивала: "Хорошая хозяйка позаботится о том, дабы книги на книжных полках ее дома были расположены должным образом". Как настоящим английским леди подобало располагать книги, по мнению леди Гаф?

5 вопросов на эрудицию, которые раскроют в вас гения

Ответы

1. В мире было всего две такие раковины. Первой коллекционер уже владел, и чтобы поднять ее цену, он уничтожил вторую

2. Канцелярская кнопка

3. Москва

4. Родился

5. Согласно английскому этикету, книги писателей мужчин должны были стоять отдельно от книг писательниц-женщин.

Истории,Уинстон Черчилль,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий