Саввин день: что нельзя делать 29 марта

Православная церковь 29 марта чтит память святого Савина Ермопольского. Поэтому в народе день называют Саввиным. Что нельзя делать сегодня, согласно приметам? Рассказываем в материале "Рамблера".

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Поверья гласят, что в Саввин день нельзя переезжать на новое место, иначе человека ждет череда серьезных неприятностей. Не стоит пересаживать и комнатные растения в эту среду. Считается, что они из-за этого быстро завянут или начнут забирать энергию у домашнего животного или даже одного из домочадцев.

Наши предки верили, что 29 марта мужчине не стоит делать возлюбленное предложение. Согласно древним приметам, если ослушаться, брак не будет счастливым. Плохой приметой считается и выяснение отношений в Саввин день. Если спорить сегодня и ругаться, как последствие, можно столкнуться с большими проблемами.

На Руси также верили, что 29 марта нельзя есть хлеб после заката солнца. Это может привести к пожизненной бедности. А, вот, покупки сегодня — к удаче: можно без зазрений совести приобретать то, что давно у вас в списке желаемого.