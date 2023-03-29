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37 минут назад

Как выглядит одна из самых редких диких кошек планеты

Мира Маркина

Азиатский леопард, в прошлом распространенный в различных регионах Ближнего Востока и Индии, сейчас сохранился только в Иране (по некоторым данным, особи этого подвида можно найти и в заповедниках других стран). Как выглядят эти дикие кошки, находящиеся на грани полного исчезновения, показываем в материале «Рамблера».

Как выглядит одна из самых редких диких кошек планеты
Фото: publicdomainpictures.netpublicdomainpictures.net

Внешне азиатские (их еще называют охотничьи) гепарды практически не отличаются от особей африканского подвида, однако генетические различия между ними существенные. Когда-то эти животные были широко распространены от Аравии и Палестины до центральной части Индии и юга современного Казахстана, а теперь основные места их обитания — горные районы и полупустыни в центральных и восточных областях Ирана. Браконьеры уничтожали их ради шкур, а у аристократов эти кошки во все времена были популярным объектом для охоты. К настоящему моменту популяция азиатского гепарда — около 20 особей во всем мире.

Что еще известно об азиатских гепардах?

Эти дикие кошки, как правило, ведут одиночный образ жизни, хотя для охот на крупную добычу могут объединяться в небольшие стаи до четырех животных. Азиатские гепарды практически не размножаются в неволе, что усложняет «операцию» по спасению этого подвида от вымирания. А еще это единственные хищники из кошачьего семейства, которые не умеют прятать когти.

publicdomainpictures.net

Как выглядят самые крошечные животные в мире

В период с 2001 по 2012 год на сохранение азиатского гепарда в Иране был выделен грант — 720 000 долларов. Правда, этого оказалось недостаточно: к 2017 году число особей сократилось со 100 до 40. Сейчас гепардам угрожает сокращение численности природной добычи, преследование со стороны скотоводов и пастушьих собак, браконьерство и гибель на дорогах. Существуют также планы реинтродукции азиатского гепарда в Индии и Пакистане, но пока они не принесли видимых результатов.

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