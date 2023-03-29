Как миллионы людей бросили пить из-за могильной плиты

Удивительно, но одна встреча на кладбище изменила жизнь миллионов жителей Земли, столкнувшихся с зависимостью от алкоголя. Как такое стало возможно, читайте в материале «Рамблера».

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Американский солдат Билл Уилсон служил в береговой артиллерии армии США. В середине Первой мировой он прибыл в Великобританию и ждал дня, когда его подразделение отправится на Западный фронт.

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Однажды Билл бродил по местному кладбищу, дело было в Хэмпшире. Он наткнулся на могилу с длинной эпитафией, содержание которой было следующим:

«Здесь покоится с миром хэмпширский гренадер, который нашел свою смерть, выпив холодного пива. Солдаты, мудро учтите сие обстоятельство. И когда вы горячи, пейте крепкое или вообще ничего».

Умершему Томасу Тэтчеру было всего 26 лет. Скончался он в 1764 году.

Уилсон хмыкнул. Он любил выпить и не мог понять, как такая благость вроде холодного пива в жару могла привести к смерти кого-либо. И хотя солдат отнесся скептически к увиденному, странная эпитафия врезалась в его память.

Билл Уилсон прошел войну, после нее стал успешным бизнесменом. Однако его успех быстро превратился в ничто из-за одной пагубной привычки: пьянства. Уилсон оказался в ситуации, когда он мог потерять вообще все, в том числе здоровье и, как следствие, жизнь. Тогда бывший военный решил взяться за себя.

Уилсон помог не только себе, но и основал общество Анонимных Алкоголиков. Также бывший алкозависимый написал одноименную книгу, которая стала бестселлером. И в ней автор вспомнил о том самом надгробии в Британии. По словам Уилсона, то было «зловещее предупреждение, на которое я тогда не обратил внимания».

Мотивационная книга разошлась тиражом более 30 миллионов экземпляров и вошла в сотню самых влиятельных в мире. Ее читал каждый член общества. К ней обращались и те, кто в нем не состоял, но очень хотел избавиться от привычки неконтролируемо пить.

Надгробие Тэтчера превратилось в символ общества Анонимных Алкоголиков. Оно со временем, конечно, обветшало, а сейчас оригинальная могильная плита и вовсе выставлена в Королевском полковом музее Хэмпшира.

Но что же Томас Тэтчер? Неужели его действительно убил хмельной напиток? Во-первых, вероятнее всего, смертельную болезнь солдат получил с бактериями, которые могли оказаться в его кружке. В некоторых источниках описывается, что умирал он в лихорадке, с кишечными коликами и спазмами. Это похоже на симптомы тифа или холеры – бича XVIII века.