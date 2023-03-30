Что насекомые делают мандибулами

Это необычное название хорошо знакомо биологам. Ученые точно знают, что это такое и для чего необходимо большинству насекомых. Если же в школе вы не слишком хорошо учили биологию, то, скорее всего, для вас это всего лишь забавное слово, о значении которого вы не знаете или просто не помните.

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«Рамблер» предлагает освежить память и вспомнить или узнать, что же такое мандибулы, и как их используют насекомые.

На самом деле все довольно просто. Мандибулы — это парные верхние челюсти ротового аппарата насекомых. Их работа происходит благодаря совместным действиям нервной системы и специального аппарата мышц.

Насекомым мандибулы служат в основном для разгрызания и измельчения пищи. Но только лишь этим функции мандибул не ограничиваются. Так, например, эти челюсти с забавным названием у таких насекомых, как пчелы, осы, муравьи или термиты, принимают участие и в построении их гнезд.