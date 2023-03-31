Подарок 15-летнего сына едва не разрушил семью

Пользователь популярного форума Reddit рассказал о ссоре с супругой из-за подарка, сделанного его сыном ко дню рождения женщины. История 36-летнего мужчины, скрывающегося под ником dice267990, взволновала читателей.

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Герой истории объяснил, что его первая супруга умерла. От этого брака у мужчины остался сын. Недавно подросток научился делать поделки из дерева и приготовил ко дню рождения мачехи (второй супруги рассказчика, с которой он вместе два года) семейное древо. На нем мальчик вырезал ее имя, а также инициалы отца и свои собственные.

Женщина, убираясь в комнате пасынка, случайно обнаружила подарок. Она признала, что подарок милый. Однако попросила подростка не преподносить его при гостях – ее день рождения семья планировала отметить в дорогом ресторане. Мальчик рассказал о просьбе отцу, тот решил обсудить ситуацию с супругой.

«Она сказала, что, по ее мнению, подарок выглядит нелепо. (...) Я сорвался и сказал, что ей должно быть стыдно», — рассказал герой истории.

Он отменил ужин в ресторане. Его супруга ушла из дома, заявив, что потеряла уважение к супругу. По словам автора публикации, теща называет его козлом из-за произошедшего.

Однако большинство тех, кто прочитал пост dice267990, встало на сторону его и сына.

«Он еще ребенок, у него, возможно, даже нет своих денег. Что она ожидала? Бриллиантовое ожерелье? Rolex?» — предположил один из комментаторов.

О том, смог ли рассказчик примириться с женой, не сообщается.