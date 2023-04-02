Откуда в Турции появились попугаи

Естественной средой кольчатых попугаев считается Южная Азия и Восточная Африка. Но иногда их можно встретить в Турции. Как эти птицы оказались здесь, расскажет "Рамблер".

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Попугаи появились в Турции... по случайности. В 1996 году в стамбульском районе Бейкоз перевернулся грузовик, в кузове которого перевозили несколько сотен пернатых разбойников. Кто смог выжить после аварии, конечно, постарался удрать. Птицы стали образовывать колонии в разных районах города — в основном рядом с парками. Сейчас их можно найти даже у Галатской башни.

Климат Турции в целом попугаям подошел. Отдельный плюс — доступ к большим водоемам и корму для животных, который сердобольные жители оставляют прямо на улицах. Но жить в одном Стамбуле птицам оказалось тесновато. Так попугаи разлетелись по всей стране. Теперь их можно встретить в том же Измире, в Анкаре.

Экзотичные птицы стали изюминкой Стамбула. Однако не так давно турецкие биологи забили тревогу: ожереловые попугаи ввиду значительно возросшей численности стали посягать на жизнь местных обитателей.

Нахальные пришельцы стали захватывать гнезда, притеснять белок и летучих мышей. А учитывая тот факт, что кольчатым попугаям в принципе не свойственно мигрировать на дальние расстояния, это обстоятельство может нарушить нормальное функционирование местной экосистемы.