Кто придумал "День дурака" и почему он отмечается первого апреля

Все мы знаем, что первого апреля никому не верят, но кто придумал этот праздник известно не всем. Как вообще был учрежден праздник розыгрышей и шуток? Подробнее об этом - в материале "Рамблера".

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"День дурака" в большинстве стран отмечается в первый день апреля. Свое название он получил из-за обычая в этот день устраивать розыгрыши и шутить над знакомыми и друзьями.

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Некоторые историки предполагают, что праздник "День дурака" восходит к 1582 году, когда Франция перешла с юлианского календаря на григорианский календарь , как того требовал Трентский собор в 1563 году. В юлианском календаре, как и в индуистском календаре, новый год начался с весеннего равноденствия в конце марта-начале апреля.

Люди, которые не сразу поняли новость или не заметили, что начало нового года перенесено на 1 января, продолжали праздновать его в течение последней недели марта по 1 апреля, стали предметом шуток и розыгрышей и звались «апрельскими дураками». дураки». Тогда им на спину клеили бумажную рыбу, которую называли «poisson d'avril» (апрельская рыба), которая, как говорят, символизировала молодую, легко пойманную рыбу и доверчивого человека.

Илария в Древнем Риме

Историки также связывают "День дурака" с такими праздниками, как Илария (лат. "радостный"), который отмечался в Древнем Риме в конце марта последователями культа Кибелы. В нем участвовали люди, переодевающиеся и высмеивающие сограждан. Как говорят, праздник был вдохновлен египетской легендой об Исиде, Осирисе и Сете.

Весеннее равноденствие и первоапрельские праздники

Есть также предположение, что "День дурака" был привязан к весеннему равноденствию или первому дню весны в Северном полушарии, когда природа "обманывала" людей изменчивой, непредсказуемой погодой.

История праздника

"День дурака" распространился по всей Британии в 18 веке. В Шотландии эта традиция стала двухдневным мероприятием, начиная с «охоты на гуся», когда людей отправляли с ложными поручениями, за которым следовал "День хвоста", в котором участвовали розыгрыши, такие как прикалывание фальшивых хвостов или табличек «пни меня».