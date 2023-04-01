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1 час назад

Новая оптическая иллюзия покажет, лидер вы или нет

Диана Товсепова

В соцсетях обсуждают оптическую иллюзию, которая покажет, лидер вы или нет в рабочем коллективе.

Новая оптическая иллюзия покажет, лидер вы или нет
Фото: PixabayPixabay

На работе мы встречаем много разных типов личностей - некоторые увереннее берут на себя управление проектами, другие предпочитают оставаться в тени, а третьи – активно работают в команде.

Instantprint создали новую оптическую иллюзию, которая содержит скрытое животное, и если вы можете его заметить, то вы рождены, чтобы руководить, а не следовать за кем-то.

Соцсети

Среди набора ярко окрашенных линий спрятано конкретное животное, но если вы его не видите, значит на работе вы не берете на себя ответственность.

Найдите за 5 секунд: иллюзия обескуражила пользователей Об этом сообщает

Если вы изо всех сил пытаетесь его найти, но не можете, вот подсказка для вас: это единственное кошачье животное, которое живет группами.

Если вам не удалось заметить животное, это был лев.

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