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1 час назад

5 советских головоломок для самых сообразительных

Мира Маркина

Эти головоломки из СССР рассчитаны на детей, но порой их не под силу решить даже взрослым. Проверьте себя и свою смекалку – удастся ли вам разгадать хотя бы несколько из них?

5 советских головоломок для самых сообразительных
Фото: UnsplashUnsplash

Загадки и ответы на них ищите в материале "Рамблера".

Видео дня

Варка яиц

Как проще всего отмерить 15 минут, необходимые для варки яиц, имея под рукой семи- и одиннадцатиминутные песочные часы?

Садовник

Однажды хозяин поручил садовнику посадить 10 деревьев. При этом он потребовал разместить их таким образом, чтобы получилось 5 рядов и в каждом ряду по 4 дерева. Только благодаря помощи странствующего мудреца садовнику удалось выполнить распоряжение хозяина. А как бы вы разместили деревья?

Яблоки

Есть корзина с 5 яблоками. Как разделить их между 5 людьми так, чтобы каждый из них получил по 1 яблоку и ещё 1 яблоко осталось в корзине?

Работники

Двое рабочих, старик и молодой, живут в одной квартире и работают на одном заводе. Молодой доходит до завода за 20 минут, старый — за 30 минут. Через сколько минут молодой догонит старого, если последний выйдет из дому пятью минутами раньше него?

Пара

— Сколько лет Иванову?

— Давайте сообразим. 18 лет назад, в год своей женитьбы, он был, я помню, ровно втрое старше своей жены.

— Позвольте, насколько мне известно, он теперь как раз вдвое старше своей жены. Это другая жена?

— Та же. И потому нетрудно установить, сколько сейчас лет Иванову и его жене.

Так сколько же?

Загадки, которые Стив Джобс задавал на интервью

Ответы

1. Положив яйцо в воду, пустите одновременно семи- и одиннадцатиминутые часы. По истечении 7 минут переверните семиминутные часы в первый, а по истечении 11 минут (когда весь песок из верхней половины одиннадцатиминутных часов пересыплется в нижнюю половину) — во второй раз. Песок перестанет пересыпаться из верхней половины семиминутных часов в нижнюю как раз к концу пятнадцатой минуты.

2. Садовнику необходимо было разместить посадку в форме пятилучевой звезды. При этом деревья следовало сажать в точках пересечения линий звезды.

3. 4 человека берут из корзины по одному яблоку, а пятый берёт яблоко вместе с корзиной.

4. Если старик вышел только на 5 минут раньше, то молодой должен нагнать его как раз посередине пути, то есть спустя 10 минут.

5. Жене – 36, мужу – 72.

Истории,Стив Джобс,
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