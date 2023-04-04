Как купать кошку, которая боится воды: 3 лайфхака

Многие кошки боятся воды, из-за чего купать их бывает крайне сложно: животные начинают нервничать, шипеть и могут даже поранить хозяина.

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К счастью, существует несколько лайфхаков, которые сделают процедуру комфортнее и для хозяина, и для питомца.

Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Искупайте питомца в раковине

Поставьте кошку в пустую раковину и начните аккуратно поливать ее водой при помощи ковшика. Воду можно набирать из заранее приготовленного таза или из ванны. На такое купание, как правило, кошки соглашаются куда охотнее.

Купайте животное вдвоем

Если животное не проявляет агрессию во время купания, но настойчиво пытается сбежать, попросите второго человека помочь вам. Один должен держать кошку, а другой мыть ее. Так процедура пройдет быстрее и эффективнее.

Помойте кошку сухим шампунем