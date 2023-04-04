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56 минут назад

Как купать кошку, которая боится воды: 3 лайфхака

Мира Маркина

Многие кошки боятся воды, из-за чего купать их бывает крайне сложно: животные начинают нервничать, шипеть и могут даже поранить хозяина.

Как купать кошку, которая боится воды: 3 лайфхака
Фото: UnsplashUnsplash

К счастью, существует несколько лайфхаков, которые сделают процедуру комфортнее и для хозяина, и для питомца.

Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Искупайте питомца в раковине

Поставьте кошку в пустую раковину и начните аккуратно поливать ее водой при помощи ковшика. Воду можно набирать из заранее приготовленного таза или из ванны. На такое купание, как правило, кошки соглашаются куда охотнее.

Купайте животное вдвоем

Если животное не проявляет агрессию во время купания, но настойчиво пытается сбежать, попросите второго человека помочь вам. Один должен держать кошку, а другой мыть ее. Так процедура пройдет быстрее и эффективнее.

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Помойте кошку сухим шампунем

Не мучайте любимца, если он испытывает большой стресс при любом соприкосновении с водой. Тем более, что в этом стрессе нет необходимости. Вооружитесь сухим шампунем и почистите шерстку кошки с его помощью. Предварительно животное нужно тщательно вычесать.

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