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2 часа назад

Почему коалы такие медленные и глупые

Мира Маркина

Коалы выглядят невероятно мило. Кажется, эти пушистые существа созданы, чтобы радовать нас своими милыми мордами. Но за очаровательной внешностью коал кроется весьма невысокий интеллект.

Почему коалы такие медленные и глупые
Фото: Pxhere.comPxhere.com

Эти животные считаются самыми глупыми из млекопитающих. Как так произошло? Рассказываем в материале "Рамблера".

Мозг коал в соотношении с их телом очень маленький и практически полностью гладкий. Площадь соприкосновения нейронов тоже маленькая, поэтому в своих умениях эти зверьки совсем примитивные. Из-за этого у них плохо с координацией движений, поэтому они часто падают с деревьев.

Unsplash.com

Медлительность животных объясняет их рацион питания. Коалы едят только ядовитые листья эвкалипта. В растениях очень мало калорий и питательных веществ, поэтому они очень много спят, по 20 часов в день, двигаются медленно и все, что делают, — это едят. При таком образе жизни им и не нужны высокие интеллектуальные способности.

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Если положить перед коалами тарелку с уже оторванными листьями эвкалипта, они не будут их есть, а будут просто смотреть. Эти создания знают только то, что съедобные для них листья растут на дереве. Другой сценарий они не рассматривают, поэтому, если рядом с ними нет нужного дерева, коалы просто умирают от голода. Или же коалы не понимают, что надо укрытьcя от дождя, поэтому терпеливо мокнут.

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