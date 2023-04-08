Почему коалы такие медленные и глупые

Коалы выглядят невероятно мило. Кажется, эти пушистые существа созданы, чтобы радовать нас своими милыми мордами. Но за очаровательной внешностью коал кроется весьма невысокий интеллект.

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Эти животные считаются самыми глупыми из млекопитающих. Как так произошло? Рассказываем в материале "Рамблера".

Мозг коал в соотношении с их телом очень маленький и практически полностью гладкий. Площадь соприкосновения нейронов тоже маленькая, поэтому в своих умениях эти зверьки совсем примитивные. Из-за этого у них плохо с координацией движений, поэтому они часто падают с деревьев.

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Медлительность животных объясняет их рацион питания. Коалы едят только ядовитые листья эвкалипта. В растениях очень мало калорий и питательных веществ, поэтому они очень много спят, по 20 часов в день, двигаются медленно и все, что делают, — это едят. При таком образе жизни им и не нужны высокие интеллектуальные способности.