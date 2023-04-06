3 уловки агентов ФБР, которые пригодятся вам в жизни

Агенты ФБР точно знают, как подловить преступников на лжи и вывести их на чистую воду. Какие уловки оперативников помогут и вам, когда вы ведете переговоры, проводите собеседование или просто знакомитесь с новым человеком, рассказываем в материале «Рамблера».

Фото: Кадр из сериала "Черный список" Кадр из сериала "Черный список"

Как распознать ложь и прочитать собеседника, рассказывает ЛаРэй Куи, проработавшая 23 года агентом контрразведки в ФБР. Один из ее главных советов — слушайте больше, чем говорите. Лжецы, как правильно, болтают без умолку, пытаясь казаться убедительными и завоевать аудиторию. Они также используют более сложные предложения, чтобы скрыть истинное положение дел и еще больше запутать собеседника. Обращайте в такие моменты на детали: люди в состоянии стресса часто говорят громче, неестественным тоном, а также периодически прерываются на кашель или же делают вид, что прочищают горло. Куи отмечает, что вышеперечисленные действия не всегда означают, что человек вам врет, однако, отметив для себя подобное поведение, продолжайте разговор осторожно, при этом внимательно наблюдая за мимикой и движениями собеседника.

Еще один прием, который может заставить лжеца раскрыть карты, — сделать что-то неожиданное. Обманщики стараются предугадывать вопросы и делать так, чтобы ответы на них звучали естественно. Чтобы разбить эту стратегию, спросите собеседника о том, чего он не ожидает, — это с большой вероятностью выбьет его из колеи и заставить оступиться.