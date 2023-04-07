Как появилось выражение "напиться в зюзю"

В русском языке множество фразеологизмов, которые мы используем регулярно, но даже не подозреваем о том, как они появились.

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В частности, каждый из нас хотя бы раз в жизни слышал выражение "напиться в зюзю". Обычно так говорят о человеке, который переборщил со спиртным и едва стоит на ногах.

Но как же появился этот фразеологизм? Выяснял "Рамблер".

Немногие знают об этом, но одним из первых фразу "пьяный зюзя" употребил поэт Александр Пушкин в своей знаменитой поэме "Евгений Онегин":

"Он отличился, смело в грязь

С коня калмыцкого свалясь,

Как зюзя пьяный, и французам

Достался в плен: драгой залог!".

Однако официально фраза "зюзя зюзей" впервые была зафиксирована только в Академическом словаре 1847 года, то есть спустя 16 лет после выхода "Евгения Онегина".

Первоначально слова "зюзя", "зюся", "зюшка", "зюрка" начали использовать в Псковской области, когда речь шла о свиньях. Если кошек обычно зовут на "кис-кис", то в деревнях Псковской области (да и в других регионах России) свиней подзывали звуком "зю-зю-зю".

Спустя какое-то время слово "зюзя" в переносном значении начали употреблять офицеры, говоря о товарищах, которые так напились, что их нельзя было отличить от свиней.