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2 часа назад

Какие существуют касты в Индии и чем они отличаются

Мария Каткова

В Индии еще с древних времен существует кастовая система разделения людей. Официально все жители страны равны, у них есть общие права и обязанности. На самом деле, это не так. Кастовая система существует уже несколько веков.

Какие существуют касты в Индии и чем они отличаются
Фото: UnsplashUnsplash

О том, какие в Индии есть основные касты и в чем их отличие, — в материале “Рамблера”.

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За время существования каст в Индии их появилось бесчисленное множество. Какие-то выходили из определенных семей, а другие появлялись благодаря профессиям. Основных каст в Индии четыре и каждая из них соответствует части тела бога Брахмы, из которой он создал касты.

Система каст связана с разделением прав и обязанностей. Например между собой не могут жениться люди из разных каст. Тем, кто состоит в высших кастах, проще поступить на учебу или найти работу. Людям из определенных каст запрещено заниматься работой, которая им не предназначена

Брахманы (уста Брахмы)

Это — высшая каста в Индии. Раньше представителями этой касты были исключительно жрецы, но потом мир становился все более современным, появилось много новых профессий. Теперь в высшей касте состоят ученые, чиновники и судьи.

Брахманы составляют лишь 2% населения Индии. Самым тяжелым преступлением в индуизме считается убийство брахмана.

Кшатрии (руки Брахмы)

Это — вторая по влиятельности каста. Раньше кшатрии были исключительно воинами и правителями. Традиция говорит, что кшатрии созданы для того, чтобы защищать женщин, детей, брахманов и других слабых и незащищенных. Также в древние времена кшатрии могли наказывать людей, в том числе и казнить.

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Сейчас кшатрии преимущественно идут работать в правоохранительные органы или на воинскую службу, нередко становятся предпринимателями.

Вайшьи (ноги Брахмы)

Эта каста — основное население Индии, то есть средний класс. В древности они занимались земледелием и скотоводством, а теперь выполняют офисную работу. Чаще всего вайшьи заняты в торговле или банковской сфере и не могут заниматься физическим трудом.

Шудры (ступни Брахмы)

Низшая каста во всей Индии, которая в древности состояла из слуг и рабов. Преимущественно они занимались физическим трудом и трудились во благо землевладельцев. Теперь шудры не могут занимать должности выше обслуживающего персонала.

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