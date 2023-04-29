Ирина-рассадница: что нельзя делать 29 апреля
29 апреля в народном календаре отмечается праздник, который называется днем Ирины-рассадницы. Православные христиане в этот день чтут мучениц Ирину, Агапию и Хионию, которые были сестрами. О том, что можно и что нельзя делать в этот день, в материале "Рамблера".
В этот день наши предки начинали работать в собственном огороде. Считалось, что конец апреля идеально подходит для посадки рассады, так как начинаются первые теплые дни. В этот день было принято сажать капусту и огурцы — именно эти культуры будут хорошо расти.
В этот день принято заниматься работой по дому и саду. Мужчины выходили паха землю, женщины работали с саженцами, а дети белили деревья. Поэтому, если вы хотите удачного года, стоит навести порядок в саду, доме или квартире. Устройте генеральную уборку и займитесь наведением уюта в доме.
Что нельзя делать 29 апреля
В этот день категорически запрещено вредить растениям, даже сорнякам. Не рвите траву и листья, не срывайте цветы даже если они кажутся вам очень красивыми. Иначе рискуете столкнуться с финансовыми проблемами.
Женщинам нельзя в этот день работать на износ. В случае, если она ослушается этого правила, у нее могут начаться проблемы со здоровьем. Не стоит также в эту дату затевать стирку, оставьте грязную одежду на следующий день.
Не стоит давать сегодня взаймы, будь то деньги или соль. Человек, который возьмет в долг, никогда его не отдаст и перестанет с вами общаться. На вечер не стоит планировать шумные посиделки с друзьями или родственниками — в этот день нельзя веселиться, петь и употреблять спиртное.
Приметы на 29 апреля
- Проливной дождь сегодня обещает жаркое и сухое лето
- Если слышите гром, то ждите хороший урожай хлеба
- 29 апреля выглянуло солнце, то в мае ждите хорошую погоду
- Увидели радугу в небе — ждите скорую удачу
- На улице много жуков — лето будет сухим
- Если сегодня ветрено и прохладно, то такая погода останется до лета