3 суеверия с зеркалами, о которых вы возможно не знали

Еще с древних времен зеркало считается мистическим предметом — порталом и проводником в потусторонний мир. С этим предметом связано множество гаданий, предрассудков и примет, которые указывают на то, что зеркала способны влиять на ход нашей судьбы. Как — рассказываем в материале «Рамблера».

© Кадр из фильма «Зеркала»

Существует множество поверий, связанных с расположением зеркал в доме, и большинство из них предостерегают от их наличия в спальне. Издавна считалось, что этот предмет связывает реальную жизнь с загробной, поэтому наши предки опасались, что нечистая сила, живущая по ту сторону, может потревожить покой спящего человека или даже похитить его душу. Для того, чтобы этого не произошло, люди старались повесить зеркало как можно дальше от кровати и главное — избежать того, чтобы в нем отражался спящий человек. Иначе его состояние может быть подвержено еще большей опасности.

Еще одно суеверие, связанное с зеркалами, также имеет отношение к потустороннему миру, таящемуся в недрах этих предметов. Так, в случае смерти одного из члена семьи зеркало принято завешивать темной плотной тканью на ближайшие 40 дней. Такую примету чаще всего объясняют двумя способами: во-первых, на протяжении этого отрезка времени душа пребывает в доме и, заглядевшись на себя в зеркале, она может «застрять» в мире живых и не найдет покой, оставшись скитаться по дому. Во-вторых, зеркальная поверхность может «отразить» смерть человека и повлечь за собой уход еще одного члена семьи.