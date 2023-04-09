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1 час назад

Бытовые привычки из СССР, которые пригодятся сейчас

Мира Маркина

У наших родителей, бабушек и дедушек, живших в СССР, с тех времен сохранилось множество бытовых привычек. Некоторые из них очень полезные, и в последние годы популярные у молодых людей.

Бытовые привычки из СССР, которые пригодятся сейчас
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Что это за привычки? Вспоминаем в материале "Рамблера".

Ходить в магазин с авоськой

Авоська — вещь, которая была в доме у каждого. Чтобы не вредить экологии и не платить каждый раз за ненужные полиэтиленовые пакеты, стоит приобрести себе мешочек для покупок и всегда носить его с собой. Некоторые носят авоську и в повседневной жизни, используя ее вместо дамской сумочки.

Сдавать мусор на переработку

30 лет назад стекло, металл, макулатуру сдавали даже школьники. Это тоже полезная бытовая привычка, которую хорошо бы иметь и сейчас, когда проблема с мусором стоит особенно остро.

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Засаливать овощи

Кажется, сейчас можно купить в магазине любые продукты, и нет необходимости засаливать на зиму овощи, как это делали наши бабушки. Но на самом деле приготовленные самостоятельно ферментированные овощи заселяют наш кишечник полезными бактериями и значительно улучшают состояние желудочно-кишечного тракта.

Выращивать овощи и зелень на подоконнике

Если у советского гражданина не было собственной дачи, в ход шел подоконник. Сейчас вновь вернулась мода на мини-огороды и экологично выращенные овощи и травы.

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