Как Наполеон продал США огромный штат по цене 3 цента за акр

Вы когда-нибудь задумывались о том, как отдельные штаты Америки собрались в одно большое государство? Например, штат Луизиана был куплен по цене всего три цента за акр - это была величайшая земельная сделка в истории США и случилась она 30 апреля 1803 года. "Рамблер" расскажет о том, кто продал США такую большую территорию по такой маленькой цене.

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Западная половина бассейна реки Миссисипи, купленная в 1803 году у Франции Соединенными Штатами по цене менее трех центов за акр (всего 2 144 520 квадратных километров за 15 миллионов долларов) удвоила размер Соединенных Штатов, значительно укрепила страну в материальном и стратегическом отношении и придала мощный импульс экспансии на запад..

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Территория Луизианы под властью Испании и Франции

Территория Луизианы была объектом интереса Старого Света за много лет до 1803 года. Поселения в 17 и 18 веках дали Франции контроль над рекой и право собственности на большую часть долины Миссисипи.

Первое серьезное нарушение французского контроля над Луизианой произошло во время Семилетней войны . В 1762 г. Франция уступила Луизиану к западу от реки Миссисипи Испании , а в 1763 г. передала практически все свои оставшиеся владения в Северной Америке Великобритании. Эта договоренность, однако, оказалась временной. Мощь Франции восстановилась под последующим военным руководством Наполеона Бонапарта, и 1 октября 1800 года Наполеон убедил сопротивляющегося короля Испании Карла IV согласиться за вознаграждение вернуть Луизиану Франции.

Король Карл дал свое устное согласие при условии, что Франция никогда не отчуждает территорию третьей державе. С этим договором о ретроцессии, известным как "Договор Сан-Ильдефонсо" (подтвержденный 21 марта 1801 г.) отошел бы не только к растущему и коммерчески значимому порту Нового Орлеана , но и к стратегическому устью реки Миссисипи.

Сообщения о предполагаемой ретроцессии вскоре были восприняты правительством США с глубокими опасениями. В течение предшествующих 12 лет американцы устремились на запад в долины рек Камберленд, Теннесси и Огайо. Само существование этих новых поселенцев зависело от их права свободно пользоваться рекой Миссисипи и осуществлять перевалку своего экспорта в Новом Орлеане. По условиям договора Сан-Лоренцо Испания в 1795 году предоставила Соединенным Штатам право перевозить товары, происходящие из американских портов, через устье Миссисипи без уплаты пошлины, а также право депозита или временного хранения Американские товары в Новом Орлеане для перевалки. Но в 1802 году Испания фактически отменила право залога, и поэтому именно в атмосфере растущей напряженности на Западе президент Томас Джефферсон столкнулся с перспективой появления нового, хитрого и более могущественного хранителя стратегического окна в Мексиканский залив .

Переговоры между Францией и США

Джефферсон поручил Роберту Ливингстону, послу США в Париже , сделать два шага: обратиться к министру Наполеона Шарлю-Морису де Талейрану с целью предотвращения ретроцессии в случае, если этот акт еще не был завершен; и попытаться купить по крайней мере Новый Орлеан, если собственность действительно была передана из Испании во Францию.

Однако прямые переговоры с Талейраном казались почти невозможными. В течение нескольких месяцев Ливингстону приходилось довольствоваться дразнящими проблесками возможной сделки между Францией и Соединенными Штатами. Но даже они померкли, когда известие об отзыве испанским губернатором права залога дошло до министра США. С этими сведениями у него были веские причины думать о худшем: что Наполеон Бонапарт мог быть ответственен за этот злополучный поступок и что его следующим шагом могло быть полное перекрытие реки Миссисипи для американцев. У Ливингстона был только один козырь. Он дал понять, что сближение с Великобританией может, в конце концов, лучше всего служить интересам его страны, а в тот конкретный момент англо-американское сближение было чуть ли не наименьшим из желаний Наполеона.

Есть веские основания полагать, что неудача французов в Санто-Доминго (остров Эспаньола ), неизбежность возобновления войны с Великобританией и финансовые затруднения могли побудить Наполеона в 1803 году выставить на продажу Соединенным Штатам всю территорию Луизианы.

На этом этапе Джеймс Монро прибыл в Париж в качестве полномочного министра Джефферсона; и хотя у двух американских министров не было ни инструкций, ни полномочий на покупку всей Луизианы, последовавшие за этим переговоры — с Франсуа, маркизом де Барбе-Марбуа , министром финансов, действующим от имени Наполеона, — быстро подошли к завершению .

Процесс пошел

Договор был подписан 2 мая, но датирован 30 апреля. По его условиям территория Луизианы в том виде, в каком Франция получила ее от Испании, была продана Соединенным Штатам. За это обширное владение Соединенные Штаты согласились заплатить сразу 11 250 000 долларов и приняли на себя претензии своих граждан к Франции на сумму 3 750 000 долларов. Процентные платежи, связанные с окончательным расчетом, составили общую стоимость 27 267 622 долларов США.

Что именно закупили Соединенные Штаты, было неясно. Формулировка договора была расплывчатой; он не четко описывал границы. В нем не было никаких гарантий , что Западная Флорида должна считаться частью Луизианы; он также не очерчивал юго-западную границу. Американские переговорщики прекрасно это осознавали.

Но прежде чем Соединенные Штаты смогли установить фиксированные границы с Луизианой, возник основной вопрос, касающийся конституционности покупки. Предусматривает ли Конституция Соединенных Штатов акт такого рода? Президент, в принципе строгий конструкционист, считал, что для легализации сделки может потребоваться поправка к Конституции; но после надлежащего рассмотрения и значительного красноречия Сенат одобрил договор 24 голосами против 7.

Установление фиксированных границ ждало переговоров с Испанией и Великобританией. Раздражающий спор с Испанией о праве собственности на Западную Флориду и Техас был окончательно урегулирован.