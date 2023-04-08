Шуфутинский высказался о песне "Третье сентября"

Известный российский певец Михаил Шуфутинский стал гостем нового выпуска подкаста Первого канала «Неформат».
Компанию артисту составили участники молодого бэнда «Дабро». Популярная блогерша и исполнительница Валя Карнавал спросила, не приходится л Шуфутинскому икать третьего сентября, когда люди вспоминают эту песню. Также она отметила, что в ее семье песню знают все - от бабушки до юной племянницы.
Михаил Шуфутинсий признался, что песня не сразу стала хитом, и он даже не на всех концертах пел ее. Но в какой-то момент песня выстрелила.
«Она не сразу стала популярной, я даже не всегда ее на концертах исполнял, а потом она вспыхнула и приобрела какую-то бешеную популярность», – поделился Михаил Шуфутинский.