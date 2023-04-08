Шуфутинский высказался о песне "Третье сентября"

Компанию артисту составили участники молодого бэнда «Дабро». Популярная блогерша и исполнительница Валя Карнавал спросила, не приходится л Шуфутинскому икать третьего сентября, когда люди вспоминают эту песню. Также она отметила, что в ее семье песню знают все - от бабушки до юной племянницы.