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3 часа назад

Певец Михаил Шуфутинский высказался о песне "Третье сентября"

Катя Кобышева

Известный российский певец Михаил Шуфутинский стал гостем нового выпуска подкаста Первого канала «Неформат».

Шуфутинский высказался о песне "Третье сентября"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Компанию артисту составили участники молодого бэнда «Дабро». Популярная блогерша и исполнительница Валя Карнавал спросила, не приходится л Шуфутинскому икать третьего сентября, когда люди вспоминают эту песню. Также она отметила, что в ее семье песню знают все - от бабушки до юной племянницы.

Михаил Шуфутинсий признался, что песня не сразу стала хитом, и он даже не на всех концертах пел ее. Но в какой-то момент песня выстрелила.

«Она не сразу стала популярной, я даже не всегда ее на концертах исполнял, а потом она вспыхнула и приобрела какую-то бешеную популярность», – поделился Михаил Шуфутинский.

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Истории,Валя Карнавал,Михаил Шуфутинский,Первый канал,
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