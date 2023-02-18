Названы самые вдохновляющие песни в мире

Формулу самых оптимистичных музыкальных произведений разработал психолог Майкл Бошнор. Об этом сообщает Daily Mail.

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Бошнор провел исследование и установил, что у самых позитивных песен темп составляет 137 ударов в минуту, а их структура таков, что сначала идет куплет, затем припев, сменяющийся вновь куплетом, следом идут два припева подряд, за ними куплет, а заканчивается песня припевом.

Также психолог указал на большое значение седьмого аккорда в оптимистичности песни, а еще отметил, что более радостными кажутся композиции, написанные в мажорной тональности. Важен и повторяющийся ритм.

По словам Майкла Бошнора, самой позитивной песней в мире, соответствующей всем перечисленным критериям, можно назвать композицию группы Beach Boys под названием «Good Vibrations».