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1 час назад

Названы самые вдохновляющие песни в мире

Мария Кимакович

Формулу самых оптимистичных музыкальных произведений разработал психолог Майкл Бошнор. Об этом сообщает Daily Mail.

Названы самые вдохновляющие песни в мире
Фото: unsplashunsplash

Бошнор провел исследование и установил, что у самых позитивных песен темп составляет 137 ударов в минуту, а их структура таков, что сначала идет куплет, затем припев, сменяющийся вновь куплетом, следом идут два припева подряд, за ними куплет, а заканчивается песня припевом.

Также психолог указал на большое значение седьмого аккорда в оптимистичности песни, а еще отметил, что более радостными кажутся композиции, написанные в мажорной тональности. Важен и повторяющийся ритм.

По словам Майкла Бошнора, самой позитивной песней в мире, соответствующей всем перечисленным критериям, можно назвать композицию группы Beach Boys под названием «Good Vibrations».

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В десятку самых позитивных песен Бошнор также включил: «House of Fun» группы Madness, «I Got You» (I Feel Good) Джеймса Брауна, «Uptown Girl» Билли Джоэла, «Get the Party Started» певицы P!nk, , «I Get Around» группы The Beach Boys, «Sun Is Shining» Боба Марлитрек, «Waterloo» квартета ABBA, «YMCA» от Village People, а также «September» группы Earth, Wind & Fire.

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