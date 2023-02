Названы самые вдохновляющие песни в мире

В десятку самых позитивных песен Бошнор также включил: «House of Fun» группы Madness, «I Got You» (I Feel Good) Джеймса Брауна, «Uptown Girl» Билли Джоэла, «Get the Party Started» певицы P!nk, , «I Get Around» группы The Beach Boys, «Sun Is Shining» Боба Марлитрек, «Waterloo» квартета ABBA, «YMCA» от Village People, а также «September» группы Earth, Wind & Fire.