$79.50+0.1487.10+0.37
2 часа назад

Что такое китайская панда-дипломатия: видео

Мария Каткова

Панду можно смело назвать символом Китая. Здесь к этим животным относятся с особым трепетом и аккуратностью. Сейчас эти милые и неуклюжие медведи сохраняют статус уязвимого вида, еще недавно они были на грани вымирания.

Панды настолько прочно вписались в жизнь страны, что многие правители использовали этих животных как предмет дипломатии. Со временем даже появилось название этой методике "панда-дипломатия".

Почему коалы такие медленные и глупые

С помощью этих методов КНР налаживала отношения на международной арене с интересующими ее странами. Сейчас такие способы уже не проводятся, но раньше это было актуально с тех пор, как в Китае появился коммунизм.

О том, что такое китайская панда-дипломатия и что она подразумевает, смотрите в видео.

Ранее сообщалось, что Южная Корея запустила туры для домашних животных.

Истории,Видео,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий