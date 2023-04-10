Панду можно смело назвать символом Китая. Здесь к этим животным относятся с особым трепетом и аккуратностью. Сейчас эти милые и неуклюжие медведи сохраняют статус уязвимого вида, еще недавно они были на грани вымирания.

Панды настолько прочно вписались в жизнь страны, что многие правители использовали этих животных как предмет дипломатии. Со временем даже появилось название этой методике "панда-дипломатия".

С помощью этих методов КНР налаживала отношения на международной арене с интересующими ее странами. Сейчас такие способы уже не проводятся, но раньше это было актуально с тех пор, как в Китае появился коммунизм.

О том, что такое китайская панда-дипломатия и что она подразумевает, смотрите в видео.