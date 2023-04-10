Как выбирают Далай-ламу

Далай-лама получает свой титул в раннем возрасте и сохраняет до самой смерти. Поиски нового Далай-ламы могли затянуться на годы, но, возможно, эта традиция, которой не одна сотня лет, будет нарушена.

"Рамблер" рассказывает, кто может стать Далай-ламой и как его выбирают.

Вообще выбором этот процесс назвать можно, точнее будет слово "поиск", дело это не быстрое, требующее внимания к знакам и символам.

Считается, что Далай-лама после смерти возрождается в новом человеке. Как это происходит? Тело умершего Далай-ламы бальзамируют, сажают в позу лотоса на трон и ждут, в какую сторону наклонится его голова - в той стороне и нужно искать его новое воплощение.

После этого старшие монахи идут к священному озеру Лхамо Лхацу и ждут особого знака, который поможет им уточнить направление поиска.

Так, озеро-предсказатель показало буквы "А", "Ка" и "Ма", которые расшифровали следующим образом: искать нового Далай-ламу нужно в провинции Амдо в окрестностях монастыря Кумбум. Также монахи увидели дом с голубой плиткой в водах озера. Когда они прибыли на место, то нашли там и похожий дом, и двухлетнего мальчика, который сразу узнал четки предыдущего Далай-ламы, сказав, что они его. Еще он назвал монахов по именам, узнал другие вещи предыдущего Далай-ламы и даже заговорил на неизвестном ему диалекте.

Ребенка забрали в монастырь, где обучали и готовили к роли духовного наставника, а в четыре с половиной года он стал четырнадцатым Далай-ламой. Это произошло в 1940 году.