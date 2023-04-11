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1 час назад

Как научить попугая разговаривать

Мира Маркина

Если у вас есть попугай, наверняка вы хотя бы раз задумывались о том, чтобы научить его разговаривать. К слову, обучить вокализации можно любого попугая – будь то крупный ара или же миниатюрный волнистый попугайчик.

Как научить попугая разговаривать
Фото: UnsplashUnsplash

Однако важно найти мотивацию для своего питомца. В противном случае, как бы талантлив ни был попугай, он едва ли захочет разговаривать.

Кроме того, обучить попугая человеческому языку можно лишь в том случае, если в доме нет его сородичей. В противном случае, птицы будут общаться на своем языке и не проявят интереса к человеческому.

Подробнее о том, что нужно сделать, чтобы пернатый заговорил –в материале "Рамблера".

Правильные слова

Существует мнение, что попугаи проще запоминают шипящие и гласные звуки. Кроме того, в начале обучения лучше выбирать слова, состоящие из коротких слогов. Когда заметите прогресс, можно будет выбирать более сложные слова.

Хорошим первым словом считается кличка, потому что попугай уже неоднократно слышал ее и различал в потоке вашей речи.

Регулярность

Чтобы выработать привычку, важна регулярность. И это касается не только людей, но и питомцев. Выделяйте 15 минут ежедневно на повторение слов с попугаем. Но не больше – скорее всего по прошествии 15 минут попугай заскучает.

Приступать к уроку не стоит, если видно, что птица к этому не готова: шумит и не обращает на вас внимание.

Как выглядит самый уязвимый в мире попугай

Эмоции

Попугаи – социальные птицы, способные эмоционально привязываться к человеку. Вот почему, обучая питомца словам, важно повторять их не "на автомате", а с эмоциональной окраской. Однако тут нужно не перестараться: крики могут лишь усугубить положение.

Наблюдение

Не всегда происходит так, что попугай произносит ту самую фразу во время занятия. Часто бывает, что птицы запоминают все сказанное хозяином, а затем произносят слова в самый неожиданный момент.

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