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1 час назад

Зачем в СССР нужны были фабрики-кухни

Мария Каткова

В 1920-1930 годы в СССР появились предприятия общественного питания, которые называли “фабрики-кухни”. Они не только поставляли готовые блюда на заводы и предприятия, но и были местом для досуга советских граждан.

Зачем в СССР нужны были фабрики-кухни
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Фабрики-кухни создали настоящую революцию в культуре питания, но продлилась она недолго из-за особенностей менталитета. О том, зачем начали строить фабрики-кухни, — в материале “Рамблера”.

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Какой была фабрика-кухня

Как правило, фабрика-кухня состояла из нескольких этажей. На первом располагалась непосредственно столовая, где можно было купить еду и съесть ее. Сидячих мест не было — есть можно было только стоя. Были и банкетные залы для особых случаев. В некоторых кухнях делали комнаты отдыха с настольными играми, книгами и радио.

Wikipedia.org

Подвал фабрики-кухни был оснащен камерами хранения, пищеблоками и непосредственных оборудованием для приготовления пищи. Ежедневно одна подобная фабрика готовила от 30 до 70 тысяч порций.

Окультуривание граждан

Фабрики-кухни были созданы для того, чтобы выработать у советских граждан новые пищевые привычки. Теперь не надо было постоянно готовить дома на тесной кухне коммуналки — можно было прийти на фабрику и поесть там такой же домашней еды, а иногда она была и вкуснее.

Предполагалось, что это помещение будет привлекать граждан, внедрять новые пищевые и досуговые привычки. Там они встречались с друзьями, проводили время с семьями. А после обеда или ужина предполагалось время для чтения книг, газет и интеллектуальных игр.

Формирование пищевых привычек

На рубеже 20-х годов не во всех домах были холодильники, еду хранили преимущественно в погребах. Поэтому люди не всегда употребляли в пищу свежие блюда. Прокисшие щи и молоко, плесневелый хлеб и другие просроченные продукты были нормальной пищей для граждан. Это перерастало в отравления и пропуски работы.

Бытовые привычки из СССР, которые пригодятся сейчас

С появлением фабрик-кухонь здоровье граждан стало лучше, так как вся пища оттуда была свежая. Они гораздо меньше употребляли просроченных продуктов, поэтому статистика по отравлениям стала меньше.

Культура питания

Кухни-фабрики формировали новую цивилизованную культуру питания. Люди ели с помощью столовых приборов, у каждого была своя тарелка. До 1920-х годов в семьях было принято есть из общей посуды, столовыми приборами не пользовались. Фабрики-кухни помогали перевоспитывать граждан и прививали им новую культуру питания.

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