Женщина увидела во сне цифры для лотереи и разбогатела

54-летняя владелица магазина в Малайзии выиграла в лотерею сумму, эквивалентную 300 миллионам рублей. Это удалось благодаря благодаря комбинации цифр, которую женщина увидела во сне, пишет Malay Mail.

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Жительница Малайзии указала в лотерейном билете две комбинации цифр: 5785 и 3887. Первую она несколько раз видела во сне, а другую замечала на регистрационных номерах машин.

Оба сочетания оказались выигрышными и позволили женщине получить 16,3 миллиона малайзийских ринггитов, то есть более 300 миллионов рублей.

Победительница лотереи на выигрыш купит дом для своей семьи, впервые за несколько лет съездит в отпуск. Часть сумма она планирует выделить на благотворительность.